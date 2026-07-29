В начале августа томичей ждет тридцатиградусная жара

29 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В ближайшие дни в Томской области ожидается аномальная жара, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Жарка погода прогнозируется с 29 июля по 5 августа. Ожидается, что в эти дни максимальная температура воздуха достигнет +30°С и выше.



В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности.

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