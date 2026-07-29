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Томские аграрии переходят на поставки топлива от вертикально интегрированных компаний

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Власти Томской области рекомендовали сельхозпроизводителям региона переходить от закупок топлива у частных АЗС на прямые договоры с вертикально интегрированными компаниями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные областного департамента социально-экономического развития села.

— Эта работа уже дает результаты: с 25 июня 28 заявок в адрес АО «Томскнефтепродукт» ВНК уже переросли в подписанные договоры и отгрузки, а по линии ПАО «Газпромнефть Региональные продажи» договоры оформили и начали получать топливо 30 сельхозпроизводителей. Еще десятки заявок находятся на разных стадиях рассмотрения, — говорится в сообщении.

Кроме того, власти рекомендовали аграриям создавать собственную топливную инфраструктуру на производственных площадках и закупать емкости для хранения ГСМ.

Зампред правительства Томской области Михаил Ратнер провел совещание, в ходе которого сообщил, что общая сезонная потребность агробизнеса в моторном топливе составляет более 2 тыс. тонн, включая 2 тыс. тонн дизеля и 180 тонн бензина. При этом общие запасы ГСМ во всем агросекторе региона сейчас составляют 1,157 тыс. тонн дизельного топлива и 157 тонн автобензина.

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