Томская область отказалась от коллективного иска к дорожникам, чтобы ускорить взыскание убытков

8 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области отказался от иска о взыскании 337,8 млн рублей убытков к ряду компаний, занимавшихся в 2024 году ремонтом дорог в Томске и области и сорвавших сроки исполнения контрактов, в целях минимизации рисков затягивания процесса, разделит исковые требования, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы департамента Игоря Назарова.

«В настоящее время осуществляется подача исковых заявлений в Арбитражный суд Томской области о взыскании убытков в отношении подрядных организаций отдельно по объектам ремонта. Так, 19 июня департамент обратился в Арбитражный суд Томской области с исковым заявлением к ООО „Автобелстрой“ и ООО „ТСК“ о взыскании убытков, указанное заявление судом принято и возбуждено производство по делу», — написал он в ответе на официальный запрос информагентства.

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, размер требований по данному иску составляет 190,1 млн рублей. Предварительное заседание по его рассмотрению назначено на 23 июля.

Таким образом, отметил Назаров, коллективное исковое заявление было оставлено без рассмотрения, в связи с утратой процессуального интереса, в целях разделения исковых требований и минимизации затягивания судебного процесса.

«В рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования споров в адрес подрядных организаций, не исполнивших надлежащим образом свои обязательства, направлялись претензии о возмещении убытков, которые в досудебном порядке удовлетворены не были. Департамент намерен осуществить их взыскание в судебном порядке», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в конце февраля текущего года обратился в Арбитражный суд Томской области с иском о взыскании убытков с государственного унитарного предприятия Томской области «Областное ДРСУ» (находится в процедуре финансового оздоровления), ООО «Автобелстрой» (Нижний Новгород, находится в процедуре банкротства), ООО «ТСК» (Пермь), ООО «ТСК» (Калуга) и ООО «ТНК» (Пермь).

В середине июня суд оставил иск без рассмотрения в связи с подачей департаментом ходатайства об оставлении иска без рассмотрения по причине утраты интереса к рассмотрению дела по существу. В суде утверждали, что представители департамента не явились ни на одно судебное заседание, а также не заявили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.

Сообщалось также, что пермская «ТСК» в 2024 году занималась ремонтом дорог по улицам Вокзальная и Белинского в областном центре, «ТНК» — улицы Интернационалистов и проспектов Фрунзе и Академический. «Автобелстрой» ремонтировал участок дороги Первомайское — Орехово в Первомайском районе, а калужская «ТСК» — участок дороги Томск — Каргала — Колпашево в Шегарском районе.

Все компании были оштрафованы за нарушение сроков ремонта. Размер штрафов составил от 5,5 млн рублей до 147 млн рублей.

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