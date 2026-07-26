Гусли на крыше и Кощей своими руками. Как прошёл фестиваль русских сказок в Томске

26 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В томском Музее славянской мифологии прошёл фестиваль русских народных сказок, приуроченный к 200-летию фольклориста Александра Афанасьева.

На один день площадки музея превратились в сказочное пространство. Гости разного возраста делали маски Кощея и Василисы Прекрасной, знакомились с героями фольклора в виртуальной реальности, участвовали в театральных мастер-классах и гуляли по ярмарке. На крыше музея звучали частушки и сказки под гусли и перкуссию, а кульминацией программы стал спектакль «Крошечка-Хаврошечка».

Как это было — показываем в нашем фоторепортаже.

Фото: Савелий Петрушев

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