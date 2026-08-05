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ФНС просит разделить требования к ФК «Томь» на две очереди, дело начнут рассматривать 27 августа

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Арбитражный суд Томской области назначил на 27 августа предварительное заседание по рассмотрению заявления Межрайонной инспекции ФНС России N7 по Омской области о признании банкротом ООО «Футбольный клуб «Томь», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда.

Как сообщалось, заявление было подано в суд 27 июля. Сумма заявленных требований составила 35,9 млн рублей.

Согласно опубликованным материалам, ФНС просит включить во вторую очередь реестра кредиторов задолженность в размере 2,2 млн рублей, в третью — задолженность в размере 33,7 млн рублей, включая 13,8 млн рублей налога, 19,7 млн рублей пени и 126,8 тыс. рублей штрафа.

Основная сумма задолженности обеспечена залогом имущества, в числе которого трибуны на стадионе «Труд» (центральный стадион клуба), трансформаторная подстанция, осветительная вышка и другие.

Кроме того, истец просит назначить арбитражным управляющим члена ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (Ростов-на-Дону) Александра Леонова.

Как сообщалось, ФК «Томь» уже выступал ответчиком по банкротному делу в 2018 году. Тогда суд не стал рассматривать заявление. Также о планах обратиться в суд с заявлением о банкротстве клуба в ноябре 2025 года заявлял Российский футбольный союз.

«Томь» последний раз выступала на профессиональном уровне в сезоне 2021/2022, когда заняла 14-е место в ФНЛ. После этого сезона из-за финансовых проблем клуб потерял профессиональный статус и был исключен из РФС. Из-за долгов было арестовано имущество футбольного клуба, в том числе стадион «Труд». Позднее «Труд», здание клуба, а также стадион молодежного состава «Темп» были переданы в собственность Томска.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ФК «Томь» принадлежит томской областной спортивной школе олимпийского резерва, учредителем которой является Томская область.

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