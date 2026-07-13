В магазине-музее «Пётр Макушин» в Томске открылась ярмарка ваз

13 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Томский магазин-музей «Пётр Макушина» превратился в маленькую оранжерею, благодаря открытию «Ярмарки изящных форм». В течение недели пространство будут украшать букеты из ромашек, васильков, лилий и других цветов, а гости смогут приобрести фарфоровые, металлические и деревянные вазы, в которых стоят растения.

— Мы решили напомнить людям, что сейчас лето — самое лучшее время дарить цветы и ставить их в красивые вазы, — рассказывает сотрудница магазина-музея, уточняя, что гости могут купить любой приглянувшийся сосуд.

В коллекции представлены вазы из хрусталя, керамики, клуазона, фарфора, стекла, металла, а также дерева. Стоимость — от 500 рублей.

Среди цветов, украшающих магазин, можно увидеть ромашки, лилии, васильки, кустовые розы, хризантемы, сухоцветы и другие растения.

— Мы также делаем акцент на то, что не обязательно покупать дорогущие букеты, чтобы было красиво, — заключила собеседница.

Ярмарка продлится до 15 июля включительно. Посетить её можно в магазине-музее «Пётр Макушин» на пер. Батенькова, 5.

Фото: Василина Фаткулина

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