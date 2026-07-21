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Ремонт трамвайных путей на ул. Советской стартует в Томске

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В субботу, 25 июля, в Томске начнется ремонт трамвайных путей на ул. Советской от пер. Нахановича.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, специалисты Трамвайно-троллейбусного управления планируют починить 50 метров полотна.

— Этот участок давно требует внимания, на него приходится большая нагрузка, ведь там проходят практически все трамвайные маршруты. Может показаться, что это небольшие объемы. Однако это одни из самых изношенных участков путей, ремонт которых заметно отразится на качестве поездок томичей на трамвае, — приводит слова мэр Томска Дмитрия Махини пресс-служба горадминистрации.

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