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На волне: при поддержке «Томскнефти» в Стрежевом развивается новый вид спорта

В нефтяном Стрежевом, окружённом сибирской тайгой и реками, начал набирать популярность новый вид спорта — сапбординг. Из летнего хобби он уже уверенно переходит в полноценное спортивное направление.

Сегодня за место на тренировку идёт настоящее соревнование, а первый турнир собрал больше семидесяти участников.

Как сапбординг покорил стрежевчан (а ещё вартовчан и мегио́нцев), и при чём здесь нефтяники — рассказываем в нашем материале.

Лето на сапах

Фото: пресс-служба «Томскнефти»

Новое спортивное направление входит в проект «Место силы», который реализует спорткомплекс «Нефтяник» при поддержке акционерного общества «Томскнефть». Идея, которой загорелся начальник спортивно-оздоровительного центра Владимир Иванов, быстро нашла отклик у горожан. Программу назвали просто: «Лето на сапах», подготовили доски и жилеты, открыли запись в группу. Когда на первое занятие группа набралась за считанные секунды, стало понятно: задумка «сработала».

— Наша цель – показать, что спорт и активный отдых доступны каждому, - отмечают организаторы сап-движения.

На воде
Фото: пресс-служба «Томскнефти»

Каждая такая тренировка начинается с инструктажа по безопасности. После группа идёт против течения, выполняет упражнения на координацию и взаимодействие. Формат гибкий: если видно, что ученики хотят нагрузки — дают нагрузку, а иногда после воды занимаются ещё и в зале. Погода и комары — не помеха. По крайней мере, для тех, кто пришёл.

Сегодня группа регулярно занимающихся насчитывает под двадцать человек. Часть из них уже купили собственные доски и теперь выходят на занятия с ними.

— Сап — это состояние души, антистресс, чувство полёта, свободы. Ты переключаешься, перезагружаешься, — говорит Владимир Иванов.

Первые соревнования

Женский заплыв
Фото: пресс-служба «Томскнефти»

В июле в Стрежевом прошли первые соревнования по серфингу в дисциплине «Доска с веслом», посвящённые 60-летию компании «Томскнефти». В них приняли участие больше семидесяти человек из Стрежевого, Нижневартовска и Мегиона. На старт вышел даже мэр города Валерий Дениченко.

— Когда мы провели первые соревнования, взбудоражили коллег и горожан: это что-то новенькое! Мы в прямом смысле на волне оказались, — рассказывает Владимир Иванов.

Три дистанции – 500, 1000 и 1500 метров – без деления на возрастные категории. Самым массовым получился женский заплыв на 500 метров. Победители получили медали, памятные подарки и яркие впечатления! Атмосфера на соревнованиях оказалась именно такой, какой её задумывали: с отличным настроением, дружеской обстановкой и при этом с упорной борьбой.м

Как и на любых соревнованиях — не обошлось без болельщиков
Фото: пресс-служба «Томскнефти»

— Сапами я начал увлекаться только этим летом: увидел объявление с приглашением на тренировки. Попробовал — мне понравилось, начал заниматься. Тренер всё рассказывает, показывает, объясняет, как стоять, грести — там же своя наука есть, — отметил активный участник сап-движения Стрежевого, молодой специалист «Томскнефти» Данил Мусохранов.

Фото: пресс-служба «Томскнефти»

— «Томскнефть» является одним из основных социальных партнёров муниципалитета. Компания не только поддерживает наши проекты, но и реализует собственные инициативы, — отмечает заместитель мэра Стрежевого Максим Дягилев. — Спасибо руководству «Томскнефти» и компаний-акционеров «ННК» и «Газпром нефти» за возможность развивать наш город, делать жизнь в нём ярче, интереснее и насыщеннее.

Курс на развитие

Ура! Вода!
Фото: пресс-служба «Томскнефти»

Минувшие соревнования и в целом новое спортивное движение – часть большой стратегии по развитию спортивной культуры и улучшению качества жизни в Стрежевом.

— Мы убеждены, что здоровый и активный город – это результат совместных усилий власти, бизнеса и самих жителей. Наша задача – создавать условия, в которых каждому хочется выйти на улицу, на воду, спортивную площадку. Сапбординг стал ярким примером, как новая идея может объединить десятки, сотни людей и разнообразить жизнь небольшого города, — отмечают в «Томскнефти».

Организаторы планируют сделать соревнования ежегодными и ещё более масштабными.

«Томскнефть» — нефтедобывающее предприятие, осуществляющее добычу нефти и газа на территории Томской области и ХМАО. Акционерами компании на паритетных началах являются АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) и ПАО «Газпром нефть».

Фото: пресс-служба «Томскнефти»

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