В Томске ограничат движение по Комсомольскому проспекту

5 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Сегодня, 5 августа, в Томске ограничат движение по крайней правой полосе пр. Комсомольского, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Изменения связаны с заменой трубопровода тепломагистрали под проезжей частью. Ограничения коснутся пр. Комсомольского от в направлении улицы Сибирской на участке от ул. Алтайской до ул. Сибирской.

Предполагается, что прежняя схема движения будет восстановлена 20.00 субботы, 08 августа.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении при планировании передвижения по городу.

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