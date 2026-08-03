Дом с шатром: немой свидетель рухнувших надежд

3 августа 2026 / Томский Обзор

Томск, начало XX века. Город, который современники называли Сибирскими Афинами, переживал свой золотой век. Здесь, на тогдашней окраине города, среди ещё не вырубленной тайги, вырастает деревянное чудо — особняк купца Голованова.

Этот дом должен был стать символом семейного счастья и купеческого могущества. Но история распорядилась иначе, превратив его в памятник не только архитектурному гению, но и человеческой трагедии.

Пролог: Шатер над Еланью

В 1904 году на окраине Томска, в районе Верхней Елани, было завершено строительство усадьбы, которой суждено было стать жемчужиной деревянного зодчества. Местные жители тут же окрестили его Домом с шатром — из-за устремленной в небо восьмигранной башни со шпилем, которая до сих пор доминирует в панораме улицы Красноармейской.

Адрес Красноармейская, 71 известен каждому ценителю томской старины. Архитектурный памятник федерального значения, более известный в народе как «Дом с шатром» или «Пряничный домик», не только украшает городской пейзаж, но и является значимым общественным пространством. В его стенах успешно функционирует учреждение культуры — Томский областной Российско-немецкий дом. Фото: Савелий Петрушев

Заказчиком выступил Георгий (Егор) Михайлович Голованов — купец 1-й гильдии, чей торговый оборот к тому моменту достигал миллиона рублей. Выходец из крестьян, он начинал в 1872 году с продажи шляп и обуви, а к началу века владел торговым домом «Голованов и сыновья», магазинами в Красноярске и Барнауле, кожевенным и мыловаренным заводами.

«Представьте себе: в начале XX века усадьба купца Голованова, которую мы сегодня знаем как Дом с шатром на Красноармейской, 71, занимала почти треть городского квартала. Её границы проходили по трем улицам — Солдатской, Ярлыковской и Торговой. Сегодня это Красноармейская, Карташова и Вершинина. С северной стороны граница усадьбы не изменилась, судя по чертежам. Масштаб поражает воображение», — рассказывает Татьяна Перковская, лингвокультуролог, специалист отдела развития Российско-немецкого Дома.

Георгий (Егор) Михайлович Голованов (справа). Фото из архива Российско-немецкого дома Фото: Савелий Петрушев

Копии архивных документов. Надворные постройки усадьбы не сохранились. Фото: Савелий Петрушев

Проект доверили Станиславу Хомичу, губернскому архитектору, которого сегодня называют «элитным зодчим» Томска. Хомич, поляк по происхождению, выпускник Института гражданских инженеров в Петербурге, создал здание, сочетающее черты древнерусского терема и европейского модерна.

Архитектура как театр

Исследователи называют дом Голованова «театром деревянного зодчества» — и это не красивая метафора, а почти буквальное описание того, как Станислав Хомич выстраивал это пространство. Театр начинался уже с улицы. Восточный фасад, обращенный к Красноармейской, решен в виде мощного портика — выступающей части с колоннами и треугольным фронтоном. Это не просто навес от дождя. В театре занавес отделяет зрительный зал от сцены. Здесь портик выполняет ту же роль — он отделяет мир шумной, пыльной улицы, обыденность, от внутреннего, идеального мира купеческой семьи, от ее интимности и порядка. Гость, поднимаясь по ступеням, физически переступал порог между двумя вселенными.

Фасад, как и театральная сцена, богато украшен именно в верхней части, у карниза и под крышей. Хомич использовал прием нарастания декора: снизу фасад почти гладкий, а чем выше, тем больше резьбы, кронштейнов, наличников. Это создает эффект движения вверх, ощущение легкости — дом не давит, а парит, словно декорация, которая вот-вот оживет.

Фото: Савелий Петрушев

Впрочем, не все стены дома выглядят нарядно. С северной стороны здание завершает глухая кирпичная кладка — брандмауэр. На фоне кружевной резьбы и яркой голубизны остальных фасадов она смотрится абсолютно неестественно, словно чужеродный кусок завода среди теремной сказки. Но эта некрасивая, грубая стена когда-то спасла особняк от уничтожения.

По соседству стоял деревянный дом купчихи Таракановой. Однажды он сгорел дотла, пламя могло перекинуться на деревянные конструкции дома Головановых. Но кирпичный брандмауэр принял удар на себя, сдержал огонь и сохранил для потомков то, что сегодня называют жемчужиной Томска. Фото: Савелий Петрушев

Внутри дома — уникальная круговая планировка. Парадные комнаты расположены по замкнутому кругу (квадрату): гостиная, зал, бильярдная — и снова гостиная. Из любой комнаты можно перейти в соседнюю и вернуться в исходную, не проходя через тёмный коридор.

Это пространство создано для движения. Во время балов гости циркулировали по кругу, словно в театральном фойе, где каждая комната становилась новой сценой, сменяющей предыдущую.

Круговая анфилада особняка сегодня зазвучала по-новому: 1. Гостиная — теперь это современный конференц-зал, место для диалогов и открытий. 2. Бильярдная превратилась в уютный музейный уголок, где оживает быт и культура российских немцев. 3. Парадный зал хранит свою исконную роль: он по-прежнему остаётся главной сценой для приёмов, фестивалей и самых ярких событий дома. Фото: Савелий Петрушев

Но самое удивительное — это символика, заложенная Хомичем в облик дома. В его архитектуре закодировано целое культурное послание. Центральная башня с восьмигранным шатром и шпилем — это прямая цитата из древнерусского деревянного храмового зодчества. В Томске, где многие церкви были деревянными, этот силуэт был родным и понятным. Хомич как бы говорит: мы сибиряки, мы русские, мы помним свои корни.

Кирпично-красная крыша — к сожалению, оригинальный цвет не сохранился, но современники вспоминали ее именно такой — отсылала к европейской архитектурной традиции. В Европе XIX века красные черепичные крыши были признаком статуса и принадлежности к модерну. Хомич, получивший образование в Петербурге, привносит в глухую Сибирь европейский шик, показывая, что томское купечество ничуть не хуже столичного.

И наконец, резьба. На фасаде нет привычной «глухой» резьбы, как на избах. Здесь — пропильная, ажурная, сквозная. Именно поэтому карнизы и фризы выглядят лёгкими, воздушными.

Восьмигранный шатёр изначально был будуаром супруги купца Голованова — самую светлую комнату особняка архитектор спроектировал с большим количеством окон. Сегодня это пространство занимает кабинет директора Российско-немецкого дома. Фото: Савелий Петрушев

Кабинет хозяина дома. Ныне — учебный класс. Фото: Савелий Петрушев

Архивный снимок из коллекции РНД открывает неожиданную правду: привычный нам резной «пряничный дом» когда-то выглядел иначе. Белые фасады, благородная серая отделка и тёплая кирпично-красная крыша. Фото: Савелий Петрушев

Фронтоны украшены славянскими символами солнца — древними оберегами. А вот под крышей — неожиданный поворот: по всему периметру карниза тянется орнамент из арабесок, типичных для исламского и ближневосточного искусства. Это не случайно. Томск веками был перекрёстком культур, воротами в Азию. Хомич вплетает восточные мотивы в сибирский дом, как напоминание: мы — часть большого мира, мы открыты всем.

«И получается, что усадьба Голованова — это не просто жилье, а архитектурный манифест. Купец через зодчего говорит городу: я богат (европейская крыша), я свой среди своих (русский шатер), я уважаю соседей и партнеров (восточный узор). Дом становится автопортретом хозяина, вырезанным из дерева», — рассказывает Татьяна Перковская.

Но при всей своей символической сложности дом был еще и удивительно продуманным с точки зрения повседневной жизни. Фасад вытянут строго с востока на запад, а все главные комнаты — гостиная, детские, кабинет хозяина, будуар — выходят большими окнами на юг. В Сибири, где зимы долгие, а солнце низкое, это решение было гениальным: южные окна дают максимум естественного тепла и света в течение всего дня, что позволяло экономить дрова и заботиться о здоровье домочадцев. Иерархия комнат тоже выстроена с поразительной чуткостью: парадная анфилада для гостей, отдельное тупиковое крыло с детскими комнатами, где у каждого ребенка было собственное пространство (по тем временам — настоящая роскошь), и, наконец, второй этаж, мезонин, куда вела отдельная резная лестница из центрального зала. Там располагались только кабинет самого Голованова, а также спальня и будуар супруги — абсолютно приватная территория, куда посторонним вход был заказан. Все хозяйственные помещения, как и комнаты слуг, располагались в подвале.

«Детское» крыло особняка Фото: Савелий Петрушев

Комнаты наследников сегодня занимают рабочие кабинеты сотрудников учреждения и музей Андрея Петровича Дульзона, выдающегося советского лингвиста, этнографа, археолога и основателя Томской лингвистической школы. Фото: Савелий Петрушев

Вопреки стереотипам, подвал «пряничного домика» никогда не был мрачным. Небольшие окна дают достаточно света, чтобы пространство не давило. Сегодняшние хозяева использовали эту особенность по максимуму: здесь и танцевальный зал, и учебный класс, и тренажёрный зал, и все необходимые подсобные помещения. Фото: Савелий Петрушев

Так рождался «театр деревянного зодчества» — пространство, где каждая деталь, от положения окна до направления света, от узора на фасаде до двери в конце анфилады, работала на одну цель: показать гостям величие хозяина, а самому хозяину и его семье подарить уют, покой и ощущение, что их дом — не просто здание, а система, в которой продумано абсолютно все.

Бал на окраине империи

Представьте себе: вечер. Особняк на окраине Томска сияет огнями — для бала зажигали сотни восковых свечей. Их трепетный свет создавал ту теплую, таинственную атмосферу, которую не могли дать электрические лампы. У парадного входа останавливаются экипажи: выходят дамы в шелках, господа во фраках и мундирах. Стук копыт, смех, шарканье ног по ступеням — и вот гости уже вступают в анфиладу парадных комнат.

Внутри звучит живой оркестр. Танцы чередуются по строгому ритуалу: вечер открывается величественным полонезом, танцем-шествием, где пары проходят через все комнаты, показывая себя и рассматривая других. Затем сменяют друг друга вальсы, кадрили, польки. Между танцами гости выходят в сад с клумбами и беседками или перемещаются в другие комнаты анфилады, создавая непрерывный, живой поток движения и разговора.

Сад при доме существует до сих пор Фото: Савелий Петрушев

Балы в доме Голованова собирали не просто праздную публику. Здесь решались дела, и главное из них — семейное. Георгий Михайлович растил четверых сыновей: Вениамина от первого брака, Сергея, Леонида и младшего Александра (от второго). Некоторые источники упоминают еще и дочь, но это остается под вопросом — купеческая генеалогия, как часто бывает, полна белых пятен. Сыновей нужно было женить, искать подходящие партии, выплетать выгодные союзы. И здесь танец становился деловым переговорным процессом. За вальсом и кадрилью скрывался пристальный родительский надзор: кто как держится, кто с кем говорит, у кого какое приданое и какие манеры. Бальный зал превращался в смотровую площадку, где купеческие амбиции встречались с родительской заботой, а юные сердца — с холодным расчетом старших.

Для самого Голованова, выходца из крестьянской семьи, такие вечера были способом закрепиться в высшем обществе. Он не просто торговал — он задавал тон в городе. Его особняк, его балы, его гости говорили: мы — полноправные хозяева Томска. И это послание читалось безошибочно.

«Разумеется, мы не можем утверждать наверняка, что было именно так, — говорит Татьяна Перковская. — Но исторические документы позволяют нам реконструировать быт и традиции томского купечества с достаточной долей уверенности. На основе этих источников мы строим предположения, которые становятся частью исторической картины». Фото: Савелий Петрушев

Судьба наследников: крушение империи

Георгий Михайлович Голованов ушел из жизни в 1913 году. Вскоре за мужем последовала и его супруга. Старший сын, Вениамин, вступил в наследство, и казалось, что сценарий счастливой династии незыблем: наследник продолжит дело, дети будут кружиться в вальсах под высокими потолками, а капитал будет приумножаться. Но история — плохой нотариус.

Магазины, заводы, безупречная репутация и тот самый дом с шатром, который должен был стать колыбелью для следующих поколений, — все это отняли у Головановых, лишив наследников не только стен, но и права на собственное прошлое. Особняк и торговый дом были реквизированы в 1917, а в феврале 1920 года постановлением президиума Томского совнархоза заводы «Е. Голованов с сыновьями» национализировали и вскоре закрыли.

«Наступала новая эпоха», — фиксирует Татьяна Перковская, и эта фраза звучит как приговор.

Сыновья Голованова разошлись по разным дорогам, и каждая из этих троп стала символом русского исхода.

Старший, Вениамин, попытался вписаться в реальность. Он был активен до последнего: входил в Военно-промышленный комитет, избирался гласным думы, стоял у истоков Сибирского торгово-промышленного банка. Во время кризисов он метался между благотворительностью и конъюнктурой.

В 1915 году работал в секции одежного снаряжения для фронта, помогал беженцам. После революции 1917-го, как и многие, пытался задобрить новую власть: внес тысячу рублей в фонд помощи бывшим политссыльным. Однако в 1919 году, при Белой армии, он уже собирал деньги «в ознаменование освобождения Сибири от большевиков». Его последней попыткой удержаться стало предложение закупать хлеб и дрова для рабочих по себестоимости — он первым начал эту гуманитарную инициативу.

Но прагматизм не спас. В 1920 году Вениамин был вынужден эмигрировать.

Судьбы средних братьев, Сергея и Леонида, точно неизвестны. В базах данных репрессированных Томской области их нет. Как предполагают краеведы, они успели покинуть страну или сменили имена.

Самая страшная страница истории досталась младшему, Александру. В 1917 году ему было 23. В отличие от братьев, он не хотел бежать: поступил в томское политехническое училище, пытался строить будущее на родине. В 1920 году студента арестовало уездное ЧК как «социально-чуждый элемент», приговорив к пяти годам лагерей и трем годам поражения в правах. Чудом он вышел на свободу — за него заступились влиятельные люди, помнившие заслуги отца. Александр покинул Россию. Он уехал во Францию, где стал блестящим инженером-конструктором, окончил Сорбонну, женился на оперной певице из Казани Ксении Казариновой. Он мог построить блестящую карьеру в Европе, но тоска по родине оказалась сильнее страха.

Александр Голованов (портрет справа) Фото: Савелий Петрушев

Александр вернулся в Россию, ему предложили работу над новым проектом в Новосибирске. Это была ловушка. В 1930 году его сослали на три года. А в декабре 1937-го тройка УНКВД признала его активным членом «кадетско-монархической организации» и приговорила к высшей мере.

«6 декабря 1937 года Александра Голованова расстреляли в Новосибирске. Реабилитирован он был только в 1989 году, через 52 года после гибели», — рассказывает директор Российско-немецкого Дома Александр Гейер. Фото: Савелий Петрушев

Вместе с Александром расстреляли и его жену Ксению. После того как энкавэдэшники забрали родителей, в квартире остался их девятилетний сын Николай. Мальчик провел один около десяти дней, пока не приехали родственники. Его спасла тетка, которая увезла ребенка в Екатеринбург.

«Это сложная и трагичная история. Планам на счастливую жизнь нескольких поколений не суждено было сбыться. Георгий Михайлович умер до того, как увидел это. Иногда не дожить до крушения — это и есть единственная милость, которую может подарить история», — подводит черту Гейер.

Судьба усадьбы: от «семейного гнезда» к памятнику

Сам особняк уцелел — его не снесли, как многие купеческие дома. Сначала здесь открыли санаторий для нервнобольных детей. В годы войны — Дом ребенка: сюда свозили эвакуированных и осиротевших малышей, в том числе из блокадного Ленинграда. В 1960-е здание отдали медицинскому училищу. Тогда же провели первый капитальный ремонт: печное отопление заменили паровым, а к западному фасаду пристроили двухэтажную деревянную пристройку, чтобы увеличить полезную площадь.

Изначально резной терем выглядел строго и европейски: белые стены с благородной серой декоративной обвязкой и кирпично-красная кровля. Но в ходе одной из реставраций цветовое решение радикально пересмотрели. Сегодня особняк известен каждому жителю и туристу Томска в совершенно ином образе — ярко-голубые стены с белоснежным кружевом резьбы.

Так здание выглядело раньше Фото: https://vk.com/vseotomske

К началу 1990-х годов уникальное творение архитектора Станислава Хомича пришло в аварийное состояние. Здание пустовало и разрушалось.

Александр Гейер вспоминает свое первое впечатление:

«Деревянные стены в некоторых местах сгнили настолько, что их можно было запросто проломить кулаком, подвал топило: я спустился, там было по колено воды. Чтобы спасти дом, нужен был не ремонт, а чудо».

Чудо случилось в 1993 году, когда пустующий особняк передали Центру немецкой культуры. Финансирование шло с двух сторон: областной бюджет (под личным контролем губернатора) и напрямую правительство Федеративной Республики Германия.

Реставрация началась в 1994 году и продлилась ровно два года. Проект разрабатывал институт «Спецпроектреставрация», а сложнейшие плотницкие работы выполняли мастера «Томскреставрации». Масштаб их был впечатляющим.

«Дом буквально разобрали до фундамента. Сделали новый дренаж, чтобы подвал больше не затапливало. И потом собирали заново — по брёвнышку, по резной детали. Это была не реставрация, а второе рождение», — вспоминает Гейер.

Работы завершились в 1995 году. Обновлённый Дом с шатром распахнул свои двери уже в новом качестве — как Томский областной Российско-немецкий Дом. С тех пор учреждение бережно поддерживает интерьеры и внешний облик здания в идеальном состоянии, сохраняя его уникальную атмосферу.

Западный вход, когда-то скромный и запасной, сегодня встречает гостей Российско-немецкого дома. Всё изменила пристройка 1960-х годов: она расширила пространство, сделала его светлее и функциональнее. Фото: Савелий Петрушев

Здесь чтят и память о первых хозяевах — купеческой династии Головановых. Обязательно загляните на обзорную экскурсию, чтобы узнать историю особняка и его первых обитателей.

Эпилог: Возвращение

Тот самый девятилетний Николай, оставшийся один в пустой квартире после ареста родителей, выжил. Ребёнка записали под фамилией матери — Казаринов. Так в те годы спасали детей от клейма «сына врага народа». Уже взрослым он вернул себе родовую фамилию — Голованов. Стал известным музыкантом. Вырастил детей, дождался внуков.

А в 2016 году в Томск приехал Глеб — праправнук купца Георгия Голованова. Он прошёл по улицам, где когда-то гремела слава торгового дома «Е. Голованов с сыновьями», постоял у стен особняка с шатром, который его предки строили для большой семьи.

Но и это не всё. Мало кто знает: прямо сейчас в Томске живёт ещё один потомок купца — прапраправнучка Георгия Михайловича. История рода продолжается.

Текст: Ольга Богданова

Фото: Савелий Петрушев

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