Неизвестные вновь уничтожили цветник у Красных казарм в Томске

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2026 // Фото: vk.com/landvol

Высаженный осенью 2023 года цветник на улице Пушкина в Томске скосили неизвестные. Об этом сообщили «Ландшафтные волонтеры» на своей странице «Вконтакте».

Цветники из многолетних растений на Красных казармах высадили по нацпроекту «Комфортная городская среда». Участники движения «Ландшафтные волонтеры» ухаживали за ним и подсаживали новые растения. По данным, предоставленным координатором движения Еленой Пожидаевой, обустройство цветников обошлось в 350 тыс. рублей. В 2025 году один из них по ошибке скосил подрядчик, а в этом году его часть погибла из-за раскопок РТС.

— Мы думали, что это худшее, что будет с этим цветником. Но нет. РТС убрал с него мусор и стал аккуратнее работать, хотя часть растений оказались залиты бетоном. Во второй части сквера, где цветники остались нетронуты раскопками, их полностью скосили. Неизвестные мне личности. А газон через дорожку от цветников, который как раз надо было покосить, покосили только частично, — рассказала Елена Пожидаева.

По ее словам, инцидент обсуждался с заммэра по благоустройству Денисом Хафизовым — цветники будут восстановлены, а Администрация Октябрьского района проведет проверку.

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