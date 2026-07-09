Во дворе томского краеведческого музея откопали септик начала 20 века

9 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В июне на территории двора главного здания Томского областного краеведческого музея провели археологическую разведку. Археологам удалось откопать септик, датируемый началом 20 века, и другие артефакты советского периода.

По словам сотрудника учреждения, грунт во дворе музея осел осенью 2025 года. Все началось с просадки тротуарных плиток, позже яму начало размывать.

Чтобы узнать причину провала и запланировать мероприятия по профилактике дальнейшего оседания, необходимо было провести археологическую разведку.

— Разведка началась в июне этого года и закончили ее в начале июля. Размер шурфа по площади составил 16 кв. метров, в глубину он достиг до трёх метров, — рассказывает археолог Владимир Мальцев. — Раскопали часть коммуникационной системы начала 20 века, а именно трубу, которая уходила в септик, то есть в ту часть, куда стекали жидкие бытовые отходы.

Бревна бывшего септика Фото: Томский Обзор

Ранее каменное здание, построенное в 1840-1860-х годах, было усадьбой золотопромышленника Ивана Асташева. А до 18 марта 1922 года — дня когда открылась первая музейная экспозиция — там располагалась резиденция томских архиереев. Так, найденную археологами канализацию, опираясь на архивные источники, предварительно можно датировать 1905–1913 годами.

В грунте были также обнаружены фарфор, фаянс, гвозди кованные, кирпичи и монету 1930-го года. Многие артефакты относятся к советскому периоду.

Вид шурфа вблизи Фото: Томский Обзор

— Все это, скорее всего, было привезено сюда вместе с грунтом, которым засыпали колодец, когда канализация перестала использоваться.

В связи с особенностями археологических методик, которые не разрешают закладывать шурф более 20 кв метров, работа над изучением грунта на данном этапе остановится. Специалисты обязаны «законсервировать» исследованную местность: выстелив геотекстиль для обозначения границы проведенных работ и закопать шурф.

Вид на шурф сверху Фото: Томский Обзор

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».