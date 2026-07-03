Несовершеннолетний питбайкер врезался во внедорожник в Томске

3 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Накануне водитель питбайка врезался в остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом Лэнд Крузер, сообщили в пресс-службе регионального УМВД,

Инцидент произошел в селе Тимирязево Кировского района на улице Ново-Трактовой, 5 около 14.25. В результате ДТП пятнадцатилетний водитель питбайка с травмами доставлен в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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