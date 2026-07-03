Годзилла и хаори: лекции о японском кинематографе и одежде пройдут в Томске

3 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: нейросети

В ближайшие выходные томичам расскажут о влиянии фильмов Акиры Куросавы на мировой кинематограф, почему Годзилла и ящеры стали символом послевоенной Японии и в чем особенность орнаментов хаори. Лекции пройдут в Томском областном краеведческом музее.

Как сообщают организаторы, экскурсия «Загадки японских кимоно и хаори» состоится в рамках выставки «Япония. Далёкая — близкая» 4 июля. Гости узнают историю японской одежды на примере кимоно и хаори — накидки, которую носят поверх него. Лектор начнет рассказ от эпохи раннего Средневековья и затронет период расцвета японской культуры.

— Хаори было частью одежды самураев, но постепенно оно ушло в народ. Его начали носить как мужчины, так и женщины… ТТо есть это не просто элементы костюма: у них есть своя история. Гости узнают, как они возникли, какие есть нюансы в ношении, изготовлении, раскраске и орнаменте, — рассказала лектор и младший научный сотрудник томского краеведческого музея Анастасия Федосеева.

Кимоно и хаори будут доступны на выставке для просмотра гостям, участникам также покажут сумки, клатчи и другие современные элементы японского костюма.

Там же, 5 июля, можно будет послушать лекцию «Самураи, ящеры, звонки: история японской кинематографии с 1925 по 2025».

— В ходе лекции можно будет узнать историю японского кинематографа, от самого его начала с конца 19 века, заканчивая современностью… Будут лишь взяты самые важные фильмы, примечательные, интересные. Эта лекция должна зародить в гостях интерес к японскому кинематографу, чтобы потом им было интересно дальше самостоятельно углубляться в эту тему, — объяснил лектор Дмитрий Македонов.

Томичам расскажут, как фильмы японского режиссера и сценариста Акиры Куросавы изменили кинематограф, каким образом хорроры «Звонок» и «Проклятие» создали новую модель страха в мировом кино, как Годзилла и другие ящеры стали символом послевоенной Японии и мировым культурным феноменом, а также о современном японском кинематографе.

Лекция «Загадки японских кимоно и хаори» пройдет 4 в 12.00 и 16.00, а следующая — 5 июля в 12.00. Стоимость билетов — 500 рублей. Возрастное ограничение: 12+.

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