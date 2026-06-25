Более десятка томских заведений примут участие в гастрофестивале ТАЙГАСТРО

25 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В конце июля стартует шестой Международный гастрономический фестиваль ТАЙГАСТРО, организованный красноярским рестораном Tunguska.

В этом году к участию уже заявились 11 ресторанов из Томска. Шеф-повара представят специальные сеты из трёх блюд и напитка, созданные на основе локальных и сезонных продуктов.

Как уточняют организаторы, в каждый сет войдут закуска, салат или суп, горячее блюдо и десерт. Ключевое условие фестиваля — использование местных ингредиентов: рыбы, дичи, дикоросов, ягод и фермерской продукции. Стоимость сетов во всех заведениях будет фиксированной.

Среди томских участников — «Сибирь», MakeLovePizza, «Нарым», «Кухтерин», «Снегири» и «Снегири на Лагерном», «Гоби», «Река 827», Juanxto, Green House, «Хуанчо» и «Супра». При этом организаторы не исключают, что список ресторанов может расшириться. Попробовать фестивальные меню можно будет с 25 июля по 16 августа.

Всего в этом году в «ТАЙГАСТРО» примут участие более 500 ресторанов из России, а также проекты из Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая. Фестиваль продолжает развивать и образовательное направление — в рамках программы запускается мультиформатная платформа ИНТЕРТАЙГАСТРО для шеф-поваров и представителей ресторанной индустрии.

Напомним, фестиваль впервые прошёл в 2021 году в Сибири, в 2022-м стал общероссийским, а в 2025 году получил статус международного.

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