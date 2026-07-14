35 лет рядом: Служба занятости Томской области отметила юбилей

14 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В начале июля в Томске отметили 35-летие региональной Службы занятости. За три с половиной десятилетия через неё прошли почти полтора миллиона клиентов. Каждый из них обращался с конкретным запросом: найти работу, сменить профессию, открыть своё дело или просто понять, куда двигаться дальше.

На торжественном вечере собрались сотрудники кадровых центров, работодатели и коллеги-специалисты — те, кто сегодня активно работает с рынком труда.

История за каждым трудоустройством

Фото: Савелий Петрушев

Служба занятости появилась в Томской области в июле 1991 года — в момент, когда страна менялась быстрее, чем кто-либо успевал осознать. С тех пор ведомство прошло путь от советского бюро по трудоустройству до сети современных кадровых центров «Работа России». Сегодня это 18 центров и семь точек присутствия в отдалённых районах области, 365 специалистов, карьерные консультанты и цифровые сервисы.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков поздравил коллектив службы и обозначил в своём видеообращении новые вызовы, стоящие перед командой:

— Сегодня перед вами новая задача — долгосрочное обеспечение кадровой потребности экономики. Это значит, нужно ещё активнее работать с предприятиями, понимать потребность каждого работодателя, обеспечить индивидуальное карьерное сопровождение и поддержку.

Губернатор Томской области Владимир Мазур Фото: Савелий Петрушев

О достижениях региональной службы занятости говорил и губернатор Томской области Владимир Мазур.

— За 35 лет почти 760 тысяч жителей при содействии специалистов государственных кадровых центров нашли работу. 220 тысяч подростков были трудоустроены на время каникул. Сотни тысяч наших земляков прошли переобучение, повышение квалификации, открыли своё дело при поддержке службы занятости. За каждой цифрой — судьбы людей, достаток в семьях, уверенность в завтрашнем дне, — сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Томской области Светлана Грузных подчеркнула, что сегодня специалисты службы занятости создают условия, которые позволяют каждому человеку найти свое предназначение.

Заместитель председателя правительства Томской области Светлана Грузных Фото: Савелий Петрушев

— Мы помогаем выявить таланты и желания людей, которые будут впоследствии приносить им доход. Мы работаем с теми, кому нужна помощь государства. Такой индивидуальный подход требует каждый раз все новых решений. Именно в партнерстве с работодателями, специалистами, которые имеют профильное образование и обучают нас новым компетенциям, нам удается выходить на новые проекты.

Руководитель томского кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева Фото: Савелий Петрушев

Руководитель томского кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева говорила не о статистике, а о людях за ней:

— За всё это время через нас прошло почти полтора миллиона человек. Почти 800 тысяч нашли работу с нашей помощью. Каждый день к нам приходят люди в разных состояниях: кто-то растерян, кто-то потерял веру в себя. Наша задача — не просто найти вакансию, а дать человеку точку опоры, вернуть уверенность, подсказать и увидеть новые варианты развития.

Депутат Государственной Думы от Томской области Михаил Киселев поделился личной историей Фото: Савелий Петрушев

Депутат Государственной Думы от Томской области Михаил Киселев, при поддержке которого проводится региональный конкурс работодателей в сфере занятости, вспомнил личную историю:

— Моё первое рабочее место в 14 лет было найдено через центр занятости города Колпашево. Первая запись в трудовой книжке появилась благодаря им. 80 процентов жизни мы трудимся, и найти любимое дело — это ключик, который не все могут подобрать. А вы каждому даёте надежду на самореализацию.

Лучшие работодатели региона

Лучшие работодатели региона Фото: Савелий Петрушев

В рамках юбилейного мероприятия состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший работодатель в сфере занятости населения в Томской области». Конкурс проводится второй год подряд и отмечает компании и организации, которые создают рабочие места для тех, кому найти работу сложнее всего: людей с инвалидностью, подростков, ветеранов СВО, участников студенческих отрядов.

В этом году поступило 58 заявок — от коммерческого сектора, сферы образования, культуры и здравоохранения. Впервые участие в нем приняли «Вкусно и точка», ООО «Монолит-строй», НПП «Томская электронная компания», НИИ полупроводниковых приборов и ООО «Спар-Томск». Также была учреждена новая номинация — «Лучший работодатель по трудоустройству участников студенческих отрядов». Награды получили ПАО «Россети Томск», ОАО «Манотомь» (коммерческий сектор) и МАУ «Северский природный парк» (бюджетный сектор) и ООО «Газпром трансгаз Томск».

За что на практике награждают участников? Один из номинантов, Северский водоканал, в 2025 году трудоустроил 90 подростков, дав им первый официальный заработок. Детско-юношеская организация «ЛОЗА» помогает социализироваться через труд подросткам из трудных жизненных ситуаций. «Манотомь» предусмотрела для несовершеннолетних 17 видов работ. А в НПП «Томская электронная компания» реализуется проект «Собери свою карьеру», где школьники осознанно выбирают свой карьерный путь.

Не финиш, а новый старт

Руководитель Департамента труда и занятости Анна Гомозова — в центре Фото: Савелий Петрушев

Руководитель Департамента труда и занятости Анна Гомозова, подводя итог торжества, сформулировала, пожалуй, главный тезис юбилейного дня:

— Мне кажется, 35 лет для нашего дела — это хорошее начало пути. Сегодня у нас есть такие ресурсы, которые позволяют многое сделать, помочь огромному количеству соискателей и развивать систему их поддержки. За этими годами — не только отчёты, программы и награды. Это первые рабочие места подростков, новые профессии взрослых и судьбы людей, которым в нужный момент помогли снова поверить в себя. Поэтому главный итог юбилея, кажется, не в прошлом, а в том, сколько таких историй ещё впереди.

Фото: Томский Обзор

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