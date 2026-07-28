Поезд Томск — Басандайка будет отправляться на минуту позже

28 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С субботы, 1 августа, изменится расписание пригородного электропоезда Томск-I — Басандайка, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Состав будет отправляться со станции в городе на минуту позже — в 9.42. Прибытие на станцию Басандайка также изменится. Поезд будет приезжать на 2 минуты раньше — в 6.46.

Томичей просят учитывать информацию об изменениях при планировании поездок.

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