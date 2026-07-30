В томской стоматологической поликлинике №1 появилось детское отделение

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2026 // Фото: tomsk.gov.ru

К томской стоматологической поликлинике №1 присоединили детскую стоматологическую поликлинику №2. Учреждения объединены в одно юридическое лицо. Таким образом городская стоматологическая служба выстроена в единую систему оказания помощи пациентам, начиная с детского возраста, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В рамках развития учреждения детская стомслужба будет работать не только по ул. Ф. Мюнниха, 17, но и на дополнительных площадях по ул. Кулагина, 6д, где ориентировочно в конце октября 2026 года откроется детское стоматологическое отделение № 2. Сейчас ведется активная работа по закупке необходимого оборудования, ремонту, а также организации рабочих мест детских стоматологов. Всего планируется введение дополнительных 13 ставок врачей.

В сообщении уточняют, что прием по острой боли ведется без предварительной записи, в порядке живой очереди. Если у ребенка (до 17 лет включительно) острая зубная боль, то необходимо обратиться в детское отделение № 1 на ул. Мюнниха, 17 в часы работы отделения с 08.00 до 20.00. Предварительная запись теперь ведется длительностью 14 дней в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также через регистратуру в часы работы отделения с 08.00 до 20.30 или по телефонам: 8 (3822) 627-246, 8 (3822) 629-557.

В детском стоматологическом отделении на Каштаке работают 16 детских врачей-стоматологов, во взрослых отделениях (ул. Гагарина, 34, ул. Красноармейская, 90, ул. Пушкина, 56/1) — 56 врачей-стоматологов.

Также с началом нового учебного года приступят к работе школьные стоматологические кабинеты в Заозёрной среднеобразовательной школе № 16, школе «Перспектива», школе «Интеграция» в микрорайоне «Южные ворота» и Губернаторском Светленском лицее в Северном парке. Также ведется работа по открытию в следующем году детского стоматологического кабинета в школе «Эврика-развитие».

Кроме того, на сайте медицинского учреждения располагается вся оперативная информация, включая актуальное расписание врачей-стоматологов и контактные телефоны.

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