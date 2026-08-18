Томичи увидят выставку, посвящённую творчеству Михаила Булгакова

Томский Обзор / Фото: 18 августа 2026 // Фото: artmuseumtomsk.ru

В пятницу, 21 августа, в Томском областном художественном музее откроется экспозиция «Миры Булгакова. Театральный роман». Она познакомит томичей со сценическим миром драматурга.

Посетители увидят коллекцию Музея МХАТ, связанную с жизнью и творчеством Булгакова. По словам организаторов, подлинные костюмы, реквизит и эскизы декораций отразят напряжённую работу над спектаклями, а газетные полосы и архивные письма позволят взглянуть на скрытый, личный мир писателя. Драматичная синергия МХАТ и Булгакова, которую он называл «романом с театром» — одна из ведущих тем выставки.

— По оригинальным театральным афишам можно проследить характерный художественный стиль 1920-1930-х годов, а на фотографиях с репетиций — увидеть известных артистов тех лет, — рассказала «Томскому Обзору» администратор музея.

Выставка откроется 21 августа в 17:00 в Томском областном художественном музее по адресу пер. Нахановича, 3 и будет доступна до 28 августа.

Стоимость билетов варьируется от 300 до 450 рублей.

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Фото: artmuseumtomsk.ru

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