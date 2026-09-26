Уличный спектакль «Карусель» покажут сегодня в Музейном саду Томска
26 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
Сегодня, 26 сентября, в Музейном саду Томского областного краеведческого музея петербургский театр «Садкова из Гдова» покажет уличный спектакль «Карусель». Представление состоится в рамках литературно-краеведческого фестиваля «Марковская осень».
В полдень на площадке прошла репетиция: артисты отрабатывали сцены вокруг установленной в саду карусели, проверяли световое и звуковое сопровождение. Мы заглянули в Музейный сад и посмотрели, как идёт подготовка.
* Регистрация на спектакль уже закрыта.
Фото: Савелий Петрушев
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