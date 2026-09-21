18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске начался отопительный сезон

Город, ЖКХ, Томские новости, интересные новости Томска тепло когда дадут отопление горячая вода жкх благоустройство В Томске начался отопительный сезон

Сегодня, 21 сентября, в Томске коммунальщики начали последовательно включать отопительные системы, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что для заполнения городской системы и отладки параметров понадобится время. Управляющие организации проведут регулировку режимов, специалисты выполнят переключения гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей.

При возникновении проблем с подачей отопления жители могут обращаться в свою обслуживающую организацию, а также по номеру оперативно-дежурной службы 005.

Как уточняют в пресс-службе АО «Томск РТС», подключение объектов социальной сферы традиционно началось еще до официального старта отопительного сезона по заявкам абонентов. Разрешение на досрочное подключение отопления получили 50 объектов социальной сферы, в числе которых детские сады, школы, больницы и иные учреждения.

Напомним, решение о начале отопительного сезона с 21 сентября на прошедшей неделе принял мэр города Дмитрий Махиня. В прошлом году тепло в дома томичей начали подавать на два дня позже — 23 сентября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Путь в искусство»: в Томске открылась выставка к 60-летию Детской художественной школы №1

31 августа 2026
Томские новости

Выборы в Госдуму и облдуму: предварительные результаты по Томской области

21 сентября 2026
Томские новости

Томичей просят заправлять автомобили по «текущей потребности», чтобы не создавать очереди на АЗС

26 августа 2026
Томские новости

В Томске на набережной установят 6-метровую арт-скульптуру «Щука»

11 сентября 2026
Томские новости

В Томске квартиры с дизайнерским ремонтом оказались на 28% дороже обычных

7 сентября 2026
Томские новости

Плотницкое ремесло и богатырские игры: в Томске пройдёт фестиваль реставрационного мастерства

28 августа 2026
Томские новости

Томичам расскажут секреты реставрации деревянных наличников

2 сентября 2026
Томские новости

В Томске после двухлетнего ремонта открылась историческая Мариинская школа №3

1 сентября 2026
Томские новости

В Томске на несколько дней перекроют участок улицы Савиных

24 августа 2026