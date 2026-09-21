В Томске начался отопительный сезон

21 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 21 сентября, в Томске коммунальщики начали последовательно включать отопительные системы, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что для заполнения городской системы и отладки параметров понадобится время. Управляющие организации проведут регулировку режимов, специалисты выполнят переключения гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей.

При возникновении проблем с подачей отопления жители могут обращаться в свою обслуживающую организацию, а также по номеру оперативно-дежурной службы 005.

Как уточняют в пресс-службе АО «Томск РТС», подключение объектов социальной сферы традиционно началось еще до официального старта отопительного сезона по заявкам абонентов. Разрешение на досрочное подключение отопления получили 50 объектов социальной сферы, в числе которых детские сады, школы, больницы и иные учреждения.

Напомним, решение о начале отопительного сезона с 21 сентября на прошедшей неделе принял мэр города Дмитрий Махиня. В прошлом году тепло в дома томичей начали подавать на два дня позже — 23 сентября.

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