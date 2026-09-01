Марина Трусова назначена заместителем председателя правительства Томской области

Томский Обзор / Фото: 1 сентября 2026 // Фото: tomsk.gov.ru

В правительстве Томской области преобразовали должность заместителя губернатора по образованию, молодежной политике и цифровому развитию в зампредседателя правительства региона по этим направлениям. С сегодняшнего дня на эту должность назначена Марина Трусова.

Как уточняют в пресс-службе правительства региона, перед новым замом стоят задачи по реализации региональной политики в сферах общего, дополнительного и профессионального образования, культуры, спорта, молодежной политики, цифрового развития и обеспечения информационной безопасности.

Марина Трусова родилась в 1982 году. В 2002 году с отличием окончила Анжеро-Судженский политехнический колледж по специальности «Биохимическое производство». В 2006 году с отличием окончила кафедру органической химии и технологии органического синтеза химико-технологического факультета Томского политехнического университета. В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2016 году — докторскую.

С 2006 года начала трудовую деятельность в ТПУ, прошла путь от инженера до профессора и директора исследовательской школы химических и биомедицинских технологий.

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