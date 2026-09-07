В Томске квартиры с дизайнерским ремонтом оказались на 28% дороже обычных

7 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске квартиры с дизайнерским ремонтом на вторичном рынке оказались почти на треть дороже вариантов с косметической отделкой. Разница в стоимости квадратного метра достигла 28%, следует из исследования «Циан».

Аналитики изучили предложение на вторичном рынке в 38 крупнейших городах России. В августе средняя по стране стоимость квартир с дизайнерским ремонтом на 21% превышала показатель для жилья с «евроремонтом». В сравнении с квартирами с косметическим ремонтом разница достигала 50% стоимости квадратного метра.

В Томске средняя цена «квадрата» в квартирах с дизайнерским ремонтом составила 159 тыс. рублей — на 28% больше, чем в вариантах с косметическим ремонтом.

Квартиры с «евроремонтом» предлагались в среднем по 139 тыс. рублей за квадратный метр. Это на 11% выше стоимости жилья с косметической отделкой.

Ранее томские дизайнеры рассказывали «Томскому Обзору», что за последние три–пять лет стоимость дорогих материалов для ремонта заметно выросла. По словам руководителя архитектурной студии «АРХНУВО» Василия Рыбакова, топовые материалы подорожали в два, а некоторые — в три раза. Например, комплект хорошей кухни для коттеджа сегодня может обойтись в 3,5–4 млн рублей. В результате даже в проектах бизнес-класса дизайнеры всё чаще отказываются от дорогих материалов в пользу более доступных альтернатив. Что происходит в сфере дизайна интерьеров — читайте в материале.

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