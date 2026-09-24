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Около сотни спортсменов примут участие в финале первенства Томской области по мотокроссу

Город, Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, турнир соревнования мотоспорт интересные новости Томска Около сотни спортсменов примут участие в финале первенства Томской области по мотокроссу

В воскресенье, 27 сентября, в Томске пройдет финал первенства региона по мотокроссу. В турнире примут участие около 100 спортсменов из Томской области, Новосибирска и Кузбасса.

Как сообщают организаторы, первенство пройдет в 10 классах, в том числе среди любителей, ветеранов. Планируются заезды в открытом классе и мотоциклах с колясками.

Помимо соревновательной части зрителей ждут фуд-корты, шашлыки и, в зависимости от погоды, интерактивы.

Турнир пройдет на трассе на левом берегу Томи (Шегарский тракт, 5). Вход свободный.

Начало в 11.00.

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