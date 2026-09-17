В Томске с 18 сентября изменится расписание автобусов №36 и 37
17 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания
С завтрашнего дня, 18 сентября, в Томске изменится расписание движения маршрутов №36, 37, сообщает пресс-служба мэрии.
Изменения коснулись движения маршрутных автобусов в будние дни, когда жители добираются на работу, учебу и в социальные учреждения.
С новым расписанием можно ознакомиться ниже:
Иллюстрации: пресс-служба мэрии
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