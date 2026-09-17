В Томске с 18 сентября изменится расписание автобусов №36 и 37

17 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С завтрашнего дня, 18 сентября, в Томске изменится расписание движения маршрутов №36, 37, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения коснулись движения маршрутных автобусов в будние дни, когда жители добираются на работу, учебу и в социальные учреждения.

С новым расписанием можно ознакомиться ниже:

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».