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В Томске с 18 сентября изменится расписание автобусов №36 и 37

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С завтрашнего дня, 18 сентября, в Томске изменится расписание движения маршрутов №36, 37, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения коснулись движения маршрутных автобусов в будние дни, когда жители добираются на работу, учебу и в социальные учреждения.

С новым расписанием можно ознакомиться ниже:

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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