Первый из двух московских трамваев привезли в Томск

Сегодня, 31 августа, в томское Трамвайно-троллейбусное управление привезли первый из двух трамваев, который предприятию передали из Москвы.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, прибывшая модель является одной из самых надежных. Обе машины на ходу и не требуют капитального ремонта. Второй трамвай приедет в Томск в середине недели.

— Практика передачи московских трамваев в регионы уже есть, это один из быстрых способов обновить подвижной состав. Сейчас специалисты ТТУ проведут необходимый технический осмотр машины, перекрасят в единый стиль, и трамвай выйдет на линию. Планируется, что эти трамваи заменят два наиболее изношенных состава, — сказал заместитель мэра-начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Фото: пресс-служба мэрии

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