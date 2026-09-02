Томичи могут улететь в Минск с пересадкой по одному билету

2 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

С сентября Red Wings и Belavia расширили код-шеринговое сотрудничество и теперь томичам доступны новые варианты перелетов в Минск и обратно, сообщает пресс-служба российской авиакомпании.

Так, в столицу Беларуси можно отправиться из Томска, Новокузнецка, Абакана, Барнаула, Уфы, Сургута, Оренбурга и Алматы с пересадкой в Екатеринбурге. Из Ярославля — через Санкт-Петербург, а из Самары — через Махачкалу.

На маршрутах по России и Казахстану до стыковочных аэропортов оперирующим перевозчиком выступает Red Wings. Перелеты Екатеринбург — Минск, Санкт-Петербург — Минск и Махачкала — Минск будет выполнять Belavia.

— Расширение код-шерингового сотрудничества позволяет пассажирам выбирать больше вариантов для путешествий и приобретать единый билет на стыковочный маршрут двух авиакомпаний-партнеров. Оформить поездку можно сразу по всему маршруту, без необходимости самостоятельно приобретать отдельные билеты на каждое направление, — говорится в сообщении.

Рейсами российской авиакомпании напрямую улететь в столицу Беларуси можно из Самары, Челябинска и Перми.

Билеты на новые маршруты можно купить на официальных сайтах Red Wings и Belavia, в кассах авиакомпаний, а также у агентств по продаже авиабилетов.

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