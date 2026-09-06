«Газель» и «скорая» столкнулись в Томске

6 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 6 сентября, в Томске столкнулись «Газель» и автомобиль скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.50 на ул. Красноармейской, 120. По предварительным данным, 39-летний водитель «Газели» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю экстренной службы.

В результате столкновение двое пассажиров и водитель «скорой» доставлены в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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