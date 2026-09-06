18+
18+
РЕКЛАМА

«Газель» и «скорая» столкнулись в Томске

Город, Происшествия, Томские новости, авария ДТП сводка происшествий жесть Томска интересные новости дорожная обстановка «Газель» и «скорая» столкнулись в Томске

Сегодня, 6 сентября, в Томске столкнулись «Газель» и автомобиль скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.50 на ул. Красноармейской, 120. По предварительным данным, 39-летний водитель «Газели» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю экстренной службы.

В результате столкновение двое пассажиров и водитель «скорой» доставлены в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«На любовь» и «на удачу»: в Томске открылась рюмочная с авторскими настойками

24 августа 2026
Томские новости

Новый арт-объект появился рядом с раменной «Кинцуги» в Томске

19 августа 2026
Томские новости

В Томске пройдет загородный фестиваль от ZEN «Веселые лесные друзья»: даты, билеты и программа

27 августа 2026
Томские новости

В Томске пройдёт «День перелётных птиц» в Сибирском ботаническом саду

25 августа 2026
Томские новости

АКРА подтвердило рейтинг Томска и его облигаций «ВВВ+(RU)» со «стабильным» прогнозом

26 августа 2026
Еда

Грузинские кафе: вкусно и темпераментно

16 августа 2026
Томские новости

Томские кинотеатры открыли продажу билетов на нового «Человека-паука»

17 августа 2026
Томские новости

Жильцы почти 700 домов Томска останутся без воды в четверг

18 августа 2026
Томские новости

Свинец, гранит и тонны металла: как томские политехники разрабатывали оборудование для главного ускорителя России

12 августа 2026