В Томской области отменили особый противопожарный режим

В связи с улучшение обстановки и снижением пожарной опасности в Томской области отменили режим чрезвычайно ситуации в лесах регионального характера. Также перестал действовать и особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, за прошедшую неделю на территории Томской области не зафиксировано ни одного лесного пожара. Действующих возгораний на данный момент также нет.

Всего с 17 апреля, когда начался пожароопасный сезон, в регионе ликвидировали 471 лесной пожар на общей площади почти 130 тыс. га. Основной причиной подавляющего большинства из них стали грозы (407 случаев). 62 возгорания возникли по вине местного населения, еще по одному — из-за перехода огня с линейных объектов и по вине иных организаций. Более 33% пожаров (157) были потушены в течение первых суток с момента обнаружения.

Несмотря на отмену ограничений томичам напоминают, что сухая и теплая погода повышает риски даже от небольшого источника огня. Необходимо быть предельно осторожными: не разводить костры в необорудованных местах, не бросать непотушенные окурки и спички.

При первых признаках задымления или огня следует немедленно сообщать по круглосуточному телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Томской области был введен 6 мая. Во время его действия запрещено разжигать костры и мангалы, выжигать растительность, а также проводить пожароопасные работы в лесу, в городах и сёлах, на объектах экономики и инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Правительства Томской области

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