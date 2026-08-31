Единый день знаний прошел в Томске

31 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 31 августа, в Городском саду Томска прошел Единый день знаний, в котором приняли участие школьники, студенты колледжей и техникумов, педагоги и родители.

Мероприятия стартовало с хоровода народов России, официальной линейки и первого звонка, который дали первоклассники.

На главной сцене состоялся парад талисманов образовательных организаций, выступили творческие коллективы и воспитанники томской школы танца «ЮДИ». На территории Горсада работали более 30 интерактивных площадок и тематических фотозон, прошли мастер-классы.

Фото: Савелий Петрушев

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