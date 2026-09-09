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Очереди на АЗС в Томской области сокращаются, ситуация с топливом стабилизируется — власти

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Федеральные сети АЗС выходят на штатный уровень наполняемости резервуаров автозаправочных станций в Томской области. Об этом сообщили представители компаний на прошедшем в Правительстве региона оперативном штабе по обеспечению топливом.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, на АЗС федеральных сетей наблюдается сокращение очередей. Ситуация стабилизируется вместе со снижением ажиотажного спроса и оптимизацией логистики.

Участники заседания также проконтролировали обеспеченность топливом школьных автобусов, для которых выделены отдельные АЗС и технологические окна. Предприятий агропромышленного комплекса, которые приобретают дизельное топливо в необходимом объеме, а в отдаленных населенных пунктах с электрической генерацией идут поставки и накопления резервов для соответствующих объектов ЖКХ.

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