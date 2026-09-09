Помнить о правилах: томский «Ростелеком» присоединился к Всероссийскому уроку по кибербезопасности

9 сентября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Волонтеры «Ростелекома» провели уроки по кибербезопасности в двух школах Томской области. Лекции о правильном поведении в Сети прослушали более шестидесяти семиклассников из колпашевской школы № 7 и томского лицея № 51.

Единый урок по кибербезопасности, организованный компанией «Ростелеком», прошел в образовательных учреждениях по всей стране. На занятиях в более чем 70 школах присутствовали свыше 4,5 тысяч школьников с 1 по 11 класс. Сотрудники компании рассказали детям об онлайн-мошенниках и фишинге, а особое внимание уделили теме кибербуллинга, его разновидностям и рискам, которые он за собой влечёт.

— В наше время такие уроки актуальны и необходимы. Дети — уязвимая категория населения, поэтому важно в легкой и доступной форме доносить до них информацию о цифровой дисциплине, рисках её несоблюдения и возможных последствиях. Чем раньше начинать такую работу, тем лучше, — отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 51» Елена Карташёва.

Урок по кибербезопасности в томском лицее Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

— Мы стремимся встраивать тему кибербезопасности во все городские мероприятия, в которых участвуем. В современном мире существует множество опасных ситуаций и людей с недобрыми намерениями. Как цифровой интегратор, мы видим свою задачу не только во внедрении сервисов защиты, но и в работе с различными социальными группами, чтобы повышать их осведомленность и помогать бороться с сетевыми угрозами, — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Урок по кибербезопасности в Колпашеве Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

К новому учебному году «Ростелеком» представил проект об основных правилах безопасного поведения в интернете «Дети знают». Курс из 18 видеоуроков, которые ведут ребята от 6 до 14 лет, бесплатно доступен на образовательной онлайн-платформе «Ростелеком Лицей». Проект реализован при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде.

Подробная информация об услугах «Ростелекома» доступна на сайте компании.

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