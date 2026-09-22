Собрать деталь и не ошибиться: в Томске выбрали лучшего специалиста по робототехнике страны

22 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На минувшей неделе в Томске прошёл федеральный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по робототехнике». За победу боролись 11 участников из 11 регионов страны.

В нашем материале рассказываем, как проходили соревнования и почему томские власти считают эту профессию одной из ключевых для технологического будущего.

Кто и за что боролся

Участники конкурса Фото: Савелий Петрушев

Конкурс в этой номинации проводится в Томске всего второй год, но интерес к нему уже заметно вырос: в этот раз своих представителей направили Санкт-Петербург, Татарстан, Чувашия, Пермский край, а также Томская, Кемеровская, Пензенская, Новосибирская, Московская, Волгоградская и Нижегородская области. Регион на состязаниях защищал представитель компании ООО «Инспаир» Александр Николаев.

Организаторы в этом году заметно усложнили программу. Участникам нужно было пройти тестирование на знание мехатроники, запрограммировать робота-манипулятора, отладить работу со стендом «Тепловой объект», а также разработать алгоритм управления и настроить регулятор.

Главный эксперт конкурса, сотрудник ТПУ Сергей Горисеев Фото: Савелий Петрушев

Главный эксперт конкурса, сотрудник ТПУ Сергей Горисев, объясняет, в чём заключалась сложность:

— Участники производили сборку теплового элемента — это из области ядерных реакторов, конструкция состоит из нескольких элементов подсбора. Несмотря на то, что задание было посложнее, конкурсанты справились — кто-то лучше, кто-то хуже. Все эти соревнования заставляют человека расширять свои возможности, они здесь тоже учатся.

Участники конкурса выполняют задание Фото: Савелий Петрушев

По словам эксперта, организаторы уже готовят новые задания для участников конкурса робототехники в следующем году.

Лучшие робототехники

Победители конкурса Фото: Савелий Петрушев

Первое место и главный приз — 1 миллион рублей — увёз Михаил-Марк Вилянский из Кемеровской области. Второе место и 500 тысяч рублей получил Сергей Бабчинецкий из Санкт-Петербурга. Тройку лидеров закрыл томич Александр Николаев с призом 300 тысяч рублей.

Михаил-Марк Вилянский, победитель конкурса Фото: Савелий Петрушев

Победитель рассказал, чем финал отличался от регионального этапа:

— На региональном этапе было задание по перемещению деталей, а здесь — уже более творческое: нужно было собрать деталь полностью. Это достаточно сложно. Моя повседневная деятельность связана больше с автоматизацией промышленных объектов, я преподаватель в техникуме. Но чемпионат даёт возможность познакомиться с новым типом роботов, новым оборудованием, программным обеспечением. Организация замечательная!

Александр Николаев Фото: Савелий Петрушев

Организацию отметил и томский призёр конкурса. Александр Николаев признаётся, что участие не было его инициативой в чистом виде — предложение пришло через директора компании от регионального департамента труда и занятости населения. Но рискнул, и не пожалел:

— Я по критериям подходил, решил принять вызов. В целом компетенций хватило, но было волнение — нечасто участвуешь в таких конкурсах, это другая обстановка — тяжело справиться. Знаний хватало, но оборудование новое, пришлось приноровиться. Задание учебное, при этом приближено к реальности: роботы зачастую индивидуально применяются в задачах сварки, пелетирования — этим мы и занимались на конкурсе.

Финалисты конкурса Фото: Савелий Петрушев

Победителей поздравила заместитель председателя правительства Томской области Светлана Грузных, вручившая участникам сертификаты.

— Номинация особенна тем, что выходит за рамки традиционных рабочих профессий и объединяет глубокую инженерную подготовку, навыки программирования, умение работать со сложными системами и видеть перспективу технологического развития. Это профессия на стыке науки, производства и инноваций — именно такие специалисты становятся драйверами цифровой трансформации экономики.

Светлана Грузных Фото: Савелий Петрушев

По словам Грузных, идея привезти этот конкурс в Томск изначально строилась на желании привлечь к профессии молодёжь:

— Технологические изменения, которые сегодня происходят на рынке труда, требуют принципиально новых сотрудников — с компетенциями, которые позволят на предприятиях организовать автоматизацию и роботизацию производств, что повышает производительность труда и обеспечивает технологическое лидерство страны. Эта профессия не относится к классическим рабочим — это профессия будущего.

На площадке конкурса Фото: Савелий Петрушев

Благодаря конкурсу, отметила Грузных, на базе ТПУ удалось создать целую лабораторию: закупленное для соревнований оборудование — роботы, комплектующие, программное обеспечение — теперь позволяет проводить турниры между регионами и студентами в течение всего года, а не только во время конкурсных дней.

Генеральный директор ВНИИ труда Владимир Смирнов Фото: Савелий Петрушев

Генеральный директор ВНИИ труда Минтруда России Владимир Смирнов подчеркнул значение направления для страны в целом:

— Робототехника — это основа современной промышленной революции и технологического суверенитета России. Такие соревнования помогают не только выявить лучших из лучших, но и привлечь внимание молодёжи. На примере победителей молодые люди видят, что работа с высокими технологиями сегодня — это не просто достойные условия труда, а бесконечное поле для профессионального роста, творчества и инноваций.

Деловая программа и будущее конкурса

Фото: Савелий Петрушев

Соревнования шли параллельно с насыщенной деловой программой. Для студентов «Большого университета Томска» провели панельную дискуссию о робототехнике, состоялся круглый стол «Развитие робототехники в Томской области». Студенты томских вузов, колледжей и старшеклассники смогли посетить IV карьерный форум «Труд крут» и напрямую поговорить с потенциальными работодателями.

Заместитель председателя правительства Томской области Светлана Грузных Фото: Савелий Петрушев

— Мне кажется, самое уникальное для молодых людей — что они могут познакомиться с лучшими представителями регионов, которые приехали сюда, чтобы в дальнейшем определиться, может быть, даже с будущим местом работы, — отметила Светлана Грузных.

Фото: Савелий Петрушев

Текст: Егор Хворенков

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».