В Томске до понедельника перекрыли движение по участку Курского переулка

9 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Сегодня, 9 сентября, в Томске перекрыли движение по пер. Курскому на участке от ул. Шевченко до ул. Чкалова, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Ограничение связано с работами по устранению дефекта на тепловой сети, расположенной под проезжей частью. Предполагается, что движение будет восстановлено до 20.00 понедельника, 14 сентября.

АО «ТомскРТС» обращается к томичам с просьбой учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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