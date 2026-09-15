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«Ленд Крузер» съехал в кювет и опрокинулся из-за медведя на трассе в Томской области

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В Томской области медведь спровоцировал ДТП, в результате которого пострадал пассажир иномарки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.10 на 109 километре автодороги Колпашево — Белый Яр. По предварительным данным, 42-летний водитель «Тойота Ленд Крузер» заметил на проезжей части неожиданно возникшее препятствие — медведя. В результате иномарка съехала в правый кювет и опрокинулась.

В ДТП пострадал 55-летний пассажир автомобиля.

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