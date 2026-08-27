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В Томске пройдет загородный фестиваль от ZEN «Веселые лесные друзья»: даты, билеты и программа

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В субботу и воскресенье, 29–30 августа, в томском парке «Эдельвейс» пройдет загородная вечеринка от проекта ZEN «Веселые лесные друзья» с музыкой, практиками для тела и души, маркетами, барбекю и кемпингом.

Как уточняют организаторы, на площадке подготовят два крытых музыкальных танцпола, защищенные от непогоды. В программе живые выступления музыкантов и DJ-сеты, разнообразные игры, творческие мастер-классы, йога, маркет, барбекю и костры.

В качестве дресс-кода приветствуются звериные принты, кожа, меха, необычные маски и образы тотемных животных.

Для участников фестиваля организуют трансфер: автобусы будут регулярно ходить от площади Южной до «Эдельвейса» и обратно, в том числе ночью. Для автомобилей гостей есть бесплатная парковка. Все желающие также смогут «разбить лагерь» с палаткой на территории парка. Также туда можно привезти свою еду и напитки.

Билеты на фестиваль будут появляться партиями. Первая уже доступна. Стоимость — от 1 290 рублей.

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