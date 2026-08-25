Двух медведей выслеживают под Томском

25 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: нейросети

Охотники прогнали медведя, который приблизился к населенным пунктам под Томском, и теперь выслеживают еще двух хищников, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на охотоведа Томского района Сергея Кустова.

— Медведя, которого видели на прошлой неделе между деревней Черная речка и Тахтамышево, прогнали, он ушел по болотам. Но поступила информация от жителей села Трубачево, там около населенного пункта водитель чуть не сбил молодого медведя. Сейчас туда выдвигается охотник, — сказал Кустов.

Кроме того, по его данным, еще одного молодого хищника видели около села Яр.

— В связи с этим мы организовываем патрулирование охотников в Томском районе. Людей сейчас в лесах очень много, медведи их боятся и поэтому выходят за пределы своей привычной зоны обитания, — пояснил Кустов.

Он добавил, что медведица с тремя медвежатами, которых на минувшей неделе видели на АЗС в селе Могильный мыс, переплыли реку Обь и обосновались на островах.

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