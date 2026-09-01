«Окно в детство»: новосибирский бренд выпустил свитеры с резными наличниками и открывающимися ставнями

Томский Обзор / Фото: 1 сентября 2026 // Фото: Aim clo

Новосибирский бренд одежды Aim clo выпустил дроп «Окно в детство», посвящённый старым деревянным домам, лету у бабушки и другим знакомым с детства деталям. Главным мотивом коллекции стали окна с резными наличниками.

Джемпер с узором окна со ставнями, которые открываются Фото: Aim clo

В дроп вошли три трикотажных изделия с интарсией: молочные кардиган и джемпер с цветными окнами, а также коричневый джемпер с красными наличниками и ставнями. Последние можно открывать и закрывать, застёгивая на маленькие пуговицы.

Все три модели выполнены из 100% хлопка гладкой вязки. Коллекция выпущена ограниченным тиражом.

Сам бренд описывает «Окно в детство» как историю о летнем дожде, бабушкином саде и воспоминаниях, которые хочется сохранить. В мудборд коллекции вошли старый дачный дом, открытые окна, корзина с яблоками, садовые цветы и другие детали загородного лета.

Снимали вещи в том числе в родных местах креативного продюсера Aim clo Лизы — среди старых деревянных домов и заросших травой улиц. Так одежду вернули примерно в ту среду, которая и стала одним из источников вдохновения для дропа.

Для Томска тема деревянного зодчества особенно близка. Резные наличники давно стали одним из самых узнаваемых элементов городской идентичности и всё чаще становятся источником вдохновения для дизайнеров — появляются на одежде, украшениях и сувенирах.

Так, томский бренд SBLESKOM несколько лет назад разработал коллекция украшений «Культурный код». Её авторы взяли за основу резьбу трёх наличников старых деревянных домов и перенесли элементы деревянного кружева в серебро. В коллекцию вошли кольца, подвески, моносерьги и украшения для волос. Позднее тема получила продолжение в совместной с томским Музеем славянской мифологии выставке «Продолжение», объединившей работы разных авторов вокруг образа наличника.

Похожие примеры переосмысления локальной идентичности в современных вещах появляются и в других городах Сибири. Например, проект I’m Siberian выпускал совместную коллекцию с SELA, используя сибирскую тематику в массовой одежде, а красноярский бренд Feathers создавал совместный мерч с футбольным клубом «Енисей». В Новосибирске художница Ануш сотрудничала с местным брендом Zavorina: её работы превратились в принты для одежды и аксессуаров.

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