Много, вкусно и разнообразно: как прошёл первый гастрофестиваль «Вкусы родной страны» в Томске

14 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В выходные в Томске собрались представители ресторанов из почти 20 регионов страны — от Калининграда до Владивостока. Два дня томичи пробовали штекельфиш, чуду, шанежки и чебурята, смотрели кино под открытым небом и слушали лекцию о химии бургера.

В финале определили лучшее блюдо уличной еды Сибири. Им оказалась томлёная лосятина. В чем суть фестиваля и вернется ли он в Томск — рассказываем в нашем материале.

Почему Томск?

Фото: Савелий Петрушев

Инициатива исходила от партнёров проекта: концерн «Росэнергоатом» пригласил объединение «Уличная еда России» в Томск по случаю 130-летия ТПУ — ведущего атомного вуза страны. Для команды фестиваля это был новый опыт.

— Сюда правда было сложно всё привезти, — признаётся руководитель объединения Александр Исаев. — Это оказался самый затратный фестиваль из всех, что мы делали.

Фото: Савелий Петрушев

Идея гастропроекта, которому в этом году исполнилось десять лет, — через еду сделать страну ближе.

— Мы живём на огромной части суши, и друг к другу в гости ездить сложно. Собирая в одном месте представителей разных мест, каждый из которых представляет вкус своего региона и через него — понимание людей, которые там живут, это сделать получается, — отметил Александр Исаев.

На площадке в Томске собрались участники из Калининграда, Владивостока, Мурманска, Курска, Белгорода, городов Урала и Кавказа.

Что ели

Фото: Савелий Петрушев

Иногородние участники показали то, что у себя дома считается само собой разумеющимся, — но для томичей оказалось открытием. «Пян-се» из Владивостока привезли паровые булочки с корейскими корнями. Конкуренцию им составил нижегородский «Арзамасский гусь» с бао.

Штекельфиш Фото: Иван Иванов

Зеленоградское «Гнездо» угощало штекельфишем — скумбрией на палке, а еще балтийским угрем горячего копчения и килькой прямо с судна. Белгородская «Плюшка», победитель Russian Street Food Awards 2025, показала слобожанскую кулебяку на четыре угла. Курские фермеры из «Ферма групп» — чёрный сыр «Малевич» с золой вишни и чёрным перцем, а для любопытных — сыр из лосиного молока.

Фото: Савелий Петрушев

Из Махачкалы привезли чуду, из Калуги — брискет и пастраму из смокера-паровоза, из Мурманска — драники с олениной и напитки из морошки и вороники, из Ижевска — ягоды в глазури с крапивой, пармезаном и красным вином.

Фото: Савелий Петрушев

Томские и сибирские участники тоже не остались в тени. Кафе «Мужская кухня» вышло с тройной ухой из муксуна и судака — с горящей полешкой, специями и водкой — и томлёной лосятиной с грибами и брусничным соусом. Кафе-музей «Солянка» представило чебурят с олениной, брусникой и можжевельником — томское блюдо с зарегистрированным торговым знаком.

Путь томского общепита

Фото: Савелий Петрушев

Александр Исаев наблюдал за томскими участниками с профессиональным интересом — и отметил несколько неочевидных моментов.

Александр Исаев Фото: Савелий Петрушев

— Не то чтобы Томск особо отличается от кого-то: развитие общепита в стране идёт примерно в одном направлении. Просто есть города, которые в этом дальше продвинулись, другие чуть позади. Томск пытается нащупать свои особенности. Вчера меня удивили десертами. Есть посыл к самобытности — но он пока на начальном уровне, — отметил Александр Исаев.

Фото: Савелий Петрушев

По его словам, организаторы заранее пытались объяснить местным участникам: показывать на фестивале то же, что продаётся в заведении каждый день, — проигрышная стратегия, если рядом стоит команда, которая привезла что-то уникальное из другого города и через два дня уедет.

— Мы пытались сделать упор на тех, кто хотя бы одно уникальное блюдо для фестиваля сделал, — уточнил Александр Исаев.

Новинки программы

Мастер-классы проходили у одного из входов на площадку фестиваля Фото: Савелий Петрушев

Впервые за историю фестиваля в программу включили мастер-классы иностранных студентов: кухни Монголии и Анголы представили студенты томских вузов.

Фото: Савелий Петрушев

Также работал уличный кинотеатр с документальным циклом «В поисках вкуса» и программой Фестиваля уличного кино, шли бесплатные мастер-классы — наличники из солёного теста для детей, мезенская роспись для взрослых. Профессор ТПУ Константин Бразовский прочитал лекцию «У нас химия с бургером», вечером второго дня выступила инди-рок группа «Мелководье».

Победитель конкурса — томское блюдо

Фото: Савелий Петрушев

Главным событием стал первый в истории региональный конкурс Russian Street Food Awards: Сибирь. В жюри вошли Александр Исаев, Марат Насхутдинов (проект «Айбат Халяль») и Ольга Савченко (пироговая «Плюшка») — победители конкурса прошлых лет.

Победителем стало томское кафе «Мужская кухня» с томлёной лосятиной и говядиной с маринованными опятами и картофелем.

— По меркам современного конкурса выбрать победителя было непросто — в первую очередь из-за вопросов к современной упаковке блюда. Но за настоящий вкус Сибири, лосятину и уникальность рецепта жюри отдало предпочтение именно этому блюду. Надеемся, что команда доработает концепцию подачи и в следующем году представит блюдо в более удобном для уличного формата виде, — прокомментировали организаторы.

Денис Марачковский Фото: Савелий Петрушев

Денис Марачковский, основатель «Мужской кухни», объяснил логику выбора блюда:

— Говядину и свинину мы везде поедим. А лосятина — редкость именно в уличном формате. Мне хотелось поработать с местной дичью, показать её.

Победитель представит Сибирь на финале Russian Street Food Awards в Калининграде в 2027 году.

Фото: Савелий Петрушев

Александр Исаев не скрывает: Томск произвёл впечатление.

— Мне бы хотелось ещё раз провести фестиваль в Томске. Это интересный город с точки зрения того, что здесь можно собирать Сибирь. Это первая проба пера. Если она будет успешной — другие сибирские города захотят приехать: мне бы хотелось собрать больше Сибири здесь. Всем, кто в этот раз присоединился, Томск нравится — для многих из центральной России большое количество деревянных домов привычно, а мы ходим и такие: «Ооо, как классно, какие наличники!»

Фото: Савелий Петрушев

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