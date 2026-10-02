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Депутаты одобрили введение турналога в Томске

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Со следующего года томские гостиницы, отели и санатории, где размещаются гости, будут платить турналог от 100 рублей в сутки. Соответствующее решение одобрили городские депутаты.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, с января 2027 года ставка турналога составит 2% от стоимости размещения без НДС, но не менее 100 рублей в сутки. Предполагается, что платить будут не туристы, а гостиницы, отели и санатории. При этом налог не нужно будет платить за проживание жителей Томской области, детей с сопровождающими их взрослыми, студентов-очников и всех льготных категорий граждан, предусмотренных налоговым кодексом.

Предполагается, что вводимая мера может принести в бюджет города около 23 млн рублей, которые могут направить на развитие туристической инфраструктуры: ремонт туробъектов, софинансирование участия в областных программах по развитию туризма.

— Считаю это важным и своевременным решением. Томск за последние пару лет стал значительно более популярным среди российских и зарубежных туристов, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

Ранее сообщалось, что областные власти рассчитывали на введение турналога в Томске.

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