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В Томске загорелся исторический дом на Советской

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Сегодня, 24 сентября, в Томске загорелся дом, включенный в перечень исторически ценных градоформирующих объектов на ул. Советской, 15.

Как сообщают очевидцы, идёт активное горение внутри здания. На момент создания материала на месте работают пожарные. Они также проливают соседствующий с горящим зданием жилой дом.

Загоревшееся здание находится в частной собственности. Дом расселен.

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