Более половины домов Томска получили отопление
По данным на сегодняшний день в более чем половину жилых домов Томска начало поступать тепло. Приоритетное внимание уделяется учреждениям социальной сферы.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, около 65% детских садов и треть школ Томска уже подключены к теплоснабжению. Также постепенно отопление подается в учреждения культуры, организации дополнительного образования и спортивные школы.
— Погода позволяет входить в отопительный сезон планомерно, и в течение недели мы должны выйти на оптимальный режим работы по всему городу. Ситуацию держат на постоянном контроле департамент городского хозяйства, районные администрации отрабатывают с управляющими организациями, специалисты докладывают о ходе подключения каждый день, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.
Томичи, столкнувшиеся с проблемами с подачей тепла, могут обращаться в свои управляющие организации, а также по номеру оперативно-дежурной службы города 005.
Напомним, в этом году отопительный сезон в Томске стартовал 21 сентября.
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