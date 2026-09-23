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Более половины домов Томска получили отопление

Город, ЖКХ, Томские новости, тепло отопление сезон когда дадут тепло интересные новости Томска Более половины домов Томска получили отопление

По данным на сегодняшний день в более чем половину жилых домов Томска начало поступать тепло. Приоритетное внимание уделяется учреждениям социальной сферы.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, около 65% детских садов и треть школ Томска уже подключены к теплоснабжению. Также постепенно отопление подается в учреждения культуры, организации дополнительного образования и спортивные школы.

— Погода позволяет входить в отопительный сезон планомерно, и в течение недели мы должны выйти на оптимальный режим работы по всему городу. Ситуацию держат на постоянном контроле департамент городского хозяйства, районные администрации отрабатывают с управляющими организациями, специалисты докладывают о ходе подключения каждый день, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

Томичи, столкнувшиеся с проблемами с подачей тепла, могут обращаться в свои управляющие организации, а также по номеру оперативно-дежурной службы города 005.

Напомним, в этом году отопительный сезон в Томске стартовал 21 сентября.

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