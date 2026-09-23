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В Томске могут появиться две новые остановки, еще одну переименуют

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В Томске планируют создать две новые остановки общественного транспорта. Одна из них будет располагаться в поселке Росинка, другая — на Кузовлевском тракте. Об этом рассказал заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров на профильном комитете в городской Думе.

Как передает пресс-служба мэрии, остановка «СТ Вишня» появится в поселке Росинка, в районе СТ «Вишня», 66. Здесь будет проходить маршрут №53.

Новая остановка «Железнодорожный переезд» может появиться на Кузовлевском тракте. Планируется, что через нее будут проходить маршруты №11 и 131.

Еще одно запланированное изменение — переименование остановки «Поселок Зональная Станция» в «Поселок Родник». Это сделано для лучшего отражения географических особенностей локации, так как остановка находится в непосредственной близости от ТСН «Родник».

В пресс-службе уточняют, что окончательное решение по вопросу появления новых остановок будет принято на ближайшем собрании городской Думы, потом остановки появятся в реестре и на них проведут необходимое благоустройство.

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