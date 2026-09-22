Инвестор томского «дома за рубль» на Кирова, 25 разработал проект его капремонта

22 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В Томске инвестор подготовил проектную документацию на капремонт двухэтажного деревянного дома по пр. Кирова, 25, арендуемого в рамках проекта «Дом за рубль».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, предполагается, что работы будут выполняться без перебора сруба. Проект предусматривает замену нижних венцов здания, восстановление исторического облика крыши на основе архивных фото, а также сохранение и реставрацию декоративных элементов.

До революции дом на пр. Кирова, 25 принадлежал жене статского советника Вере Богомоловой, которая получила его по наследству от отца надворного советника Ивана Ефимова в придачу с большим земельным участком. Позднее свободную землю она продала, а в доме по ул. Бульварная, 25 (ныне пр. Кирова, 25) поселилась вместе с мужем Иваном Богомоловым. Известно, что супруги прожили в нем до 1917 года, после здание национализировали.

В начале 2000-х в доме на пр. Кирова, 25 произошел пожар. Его последствия удалось устранить, позднее некоторое время здание использовалось как жилое. Дом является ценным градоформирующим объектом и включен в предмет охраны в рамках границ исторического поселения.

В 2025 году дом был передан по договору аренды в рамках программы «Дом за рубль» ИП Харину Никите Александровичу.

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