Дом для строителя. Как подрядчик стал инвестором «Дома за рубль»

1 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Евгения Ярославцева

Роман Редькин и его команда занимаются восстановлением томских деревянных домов по программе «Дом за рубль» уже не первый год. Но обычно они работают как подрядчики. Дом на Трифонова, 4 команда впервые взяла уже как инвестор.

Поговорили о том, почему мастера выбрали именно этот дом, что с ним планируют делать и с какими проблемами сегодня сталкиваются участники программы.

Почему этот дом

Фото: Савелий Петрушев

Будущий объект под восстановление Роман и его команда выбирали долго. Объездили несколько адресов из списка «Домов за рубль», прикидывали, что реально потянуть без астрономического бюджета.

— Мы не владеем такими ресурсами, чтобы вбухивать в дом 20–50 миллионов. Нужно было что-то разумное по масштабу, — объясняет Роман Редькин.

Домик на Трифонова, 4 подошёл сразу по нескольким параметрам: тихий район, хороший участок в шесть соток, рядом речка. Но главное — относительно скромная площадь, всего 180 квадратных метров на два этажа.

— И внутри, и снаружи дом более-менее живой. Есть повреждения по фундаменту со стороны соседей, в подвале. Но в целом состояние приличное, — уточнил Роман.

В аренду дом зашёл примерно за 63 тысячи рублей в год. Договор подписали недавно, а сейчас стартовал этап проектирования.

Фото: Савелий Петрушев

По имеющимся данным, здание было построено в 1917 году. Сейчас его новые арендаторы выясняют историю дома. Они уже узнали, что улица Трифонова ранее была известна кулачными боями — не стихийными драками, а именно соревнованиями, улица на улицу.

— Копаем, ищем что-то поинтереснее. Фотографии, что-нибудь старое. Департамент помогает с запросами в архив, — рассказал Редькин.

Роман Редькин Фото: Евгения Ярославцева

Редькин связывает сравнительно хорошую сохранность здания в том числе с тем, что центральное отопление здесь появилось лишь два-три года назад. До этого дом отапливался печью. По его словам, при печном отоплении в деревянном доме постоянно циркулирует воздух и конструкции лучше просыхают. Проблемы, считает мастер, начинаются после перехода на центральное отопление, если при этом закрывают продухи в фундаменте — начинается медленное гниение.

— Если бы дом всю жизнь работал на печи, он был бы сто процентов сухой. А сейчас все продухи оказались закрыты, — поясняет Роман.

Цел, да не цел

Пристройка и провалившийся под нее грунт Фото: Савелий Петрушев

Главная проблема здания — пристройка. Она наклонилась из-за подмыва фундамента: вода с крыши годами уходила прямо в подвал, конструкции просели и её частично повело в сторону.

Пристройка служит единственным входом на оба этажа. Полностью разбирать и возводить её заново команда не хочет — рассчитывает сохранить существующие конструкции.

— Хотим стянуть, восстановить, поднять и выровнять. Подремонтировать опорные столбы и стены фундамента под ней, — рассказал Роман Редькин.

Самая трудоёмкая и дорогая часть работы — фундамент. Следом — кровля. Сейчас на крыше мешанина из шифера и железа, но сама конструкция ровная, судя по состоянию дома, она не текла и не гнила.

Отдельная головная боль арендаторов — окна. Пластиковые рамы украли: подоконники обрублены, чтобы удобнее было снять каркас. По условиям работы с объектами культурного наследия пластик обратно не поставишь — только деревянные рамы с форточками, стеклопакет допустим лишь во внутреннее полотно. Предстоит восстанавливать все подоконники, возвращать ставни.

Ставни, закрывающие рамы с украденными окнами Фото: Савелий Петрушев

Сейчас арендаторы сильно ограничены в ресурсах и времени: им нужно закончить работу в доме на Кулева. Поэтому на Трифонова пока планируют делать то, что можно без проекта: вывезти мусор, скосить траву, разобрать сарай.

Внутри здания осталось ощущение совсем недавнего присутствия жильцов. Когда команда впервые вошла внутрь, обнаружили камеру Hitachi прямо в коробке — включили на зарядку, она работает. В шкафу лежало постельное бельё, пахло стиральным порошком. Как будто жильцы съехали только вчера.

С соседями Редькин с командой уже познакомились, и договорились, чтобы те пока присматривали за домом. К зиме здание планируют законсервировать, а еще завести строительное электричество — временный щиток на 10–15 кВт от энергосетей. Наличники снимут и увезут на хранение.

На крышу пока не поднимались:

— Руки чешутся — быстрее бы разобрать. Но как в карман заглянешь, сразу чесотка проходит, — объясняет Роман.

Будущее дома

Что расположится на Трифонова, 4 после ремонта пока открытый вопрос. Рынок аренды стоит, свободных помещений в городе много, отмечает Роман. Дом можно будет использовать под жильё или под коммерцию — участок позволяет. Есть и совсем личный вариант.

— Тут просторненько. Думаем — может, сами сюда переедем, — отмечает Роман Редькин.

Фото: Евгения Ярославцева

Текст: Егор Хворенков

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