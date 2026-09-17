Nordwind с 18 сентября перестанет летать из Томска в Сочи, откроет рейсы в Абхазию

17 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Авиакомпания Nordwind Airlines вносит изменения в летнее расписание рейсов с 18 сентября по 24 октября, в результате чего будут отменены все рейсы между Томском и Сочи, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные авиакомпании.

При этом расписание будет дополнено регулярными рейсами в Сухум (Абхазия).

— Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлена возможность: вынужденного возврата денежных средств; альтернативной пересадки на близкие даты от первоначального вылета, — говорится в сообщении.

Причины изменения расписания не уточняются.

По данным сайта томского аэропорта, в настоящее время Nordwind Airlines — единственная авиакомпания, выполняющая прямые рейсы из Томска в Сочи.

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