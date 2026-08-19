Томские геологи уточнили возраст сибирского месторождения и подтвердили наличие в нём золота и платины

Учёные геолого-географического факультета Томского государственного университета завершили исследование Горячегорского плато в Северо-Кузнецком Алатау – крупнейшего в южной Сибири участка вулканических пород. Район долго оставался малоизученным из‑за внушительных размеров и труднопроходимой горной тайги.

Как уточняют в пресс-службе вуза, специалисты применили современные методы исследования и смогли точно установить возраст вулканических пород. Как пояснил доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Олег Гринёв, наиболее достоверный возрастной интервал проявления вулканизма – 413-404 млн лет (середина раннего девона). Кроме того, учёные предложили новую модель происхождения нефелиновых руд: от взаимодействия базальтов с карбонатными слоями коры через мантийные флюиды.

Исследователи сообщили, что в нефелиновых рудах Горячегорского плато содержатся золото, серебро, платина, палладий и родий. Эти данные были получены ещё в 1990‑х годах, но теперь они подтверждены современными анализами. Учёные также разработали схему попутного извлечения этих драгметаллов из нефелиновой пульпы, что может значительно повысить рентабельность алюминиевого производства.

Особенность ситуации в том, что Россия – единственная страна в мире, которая использует и бокситы, и нефелины для получения глинозёма и алюминия. Мировые запасы бокситов постепенно истощаются, поэтому нефелиновые руды становятся стратегически важным сырьём. В СССР такая технология их переработки была налажена ещё в 1960–1970‑х годах.

В планах учёных – проверить, содержат ли вулканиты разного состава (базальты, нефелиниты, трахириолиты и другие) промышленные концентрации редкоземельных, радиоактивных и других металлов, востребованных в высоких технологиях. Это позволит дополнительно повысить экономическую эффективность добычи алюминия.

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