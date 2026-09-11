Томичи требуют проверить работу общественного транспорта в регионе

11 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Жители Томска и прилегающих поселков собирают подписи под петицией с требованием проверить работу общественного транспорта региона. Её текст размещен на onlinepetition.ru.

Авторы обращаются в аппарат президента «с многочисленными проблемами в сфере организации общественного транспорта в городе Томске и других населённых пунктах Томской области». Среди основных претензий: нарушение расписания движения автобусов и их нехватка, прекращение движения в вечернее время, отсутствие достоверной информации о передвижении транспортных средств и неисправность работы контрольно-кассового оборудования.

Кроме того, авторы обращения просят проверить договоры с перевозчиками, часть из которых, согласно тексту петиции, заключались «за один рубль либо за иную символическую цену». В обращении также просят указать имена и должности ответственных за работу общественного транспорта (формирование маршрутной сети, утверждение расписаний и др.).

Ещё одно требование — создать в Томске муниципальное автобусное предприятие или автобусный парк:

— Муниципальный перевозчик мог бы обеспечить: гарантированные социально значимые маршруты; вечерние рейсы; обслуживание удалённых районов; резервный выпуск автобусов;

замену неисправного транспорта; единые требования к техническому состоянию автобусов; достоверную передачу данных о движении; снижение зависимости от отдельных частных перевозчиков, — говорится в обращении.

На момент подготовки материала петицию подписали более 90 человек. К числу указанных в обращении проблем они добавляют хамство со стороны водителей и проезд мимо остановок.

Между тем, накануне, 9 сентября, в рамках выездного совещания мэр Томска Дмитрий Махиня поручил профильным специалистам проработать возможность покупки дополнительных автобусов на маршруты №36, 37, которые ходят в Эушту, Нижний склад и Тимирязевское в следующем году.

— Существующих пяти автобусов недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальный график. Интервалы движения еще значительные. На месте принял решение при планировании бюджета на следующий год сделать все возможное, чтобы заложить средства еще на два автобуса повышенной вместимости, — отмечал градоначальник.

Прежний перевозчик около двух лет назад в одностороннем порядке отказался обслуживать маршруты №36, 37. Для обеспечения транспортной доступности и решения проблемы мэрия сначала организовала «вертушку» до Лагерного сада. Затем мэр Томска принял решение о покупке пяти автобусов и передаче их для работы на социально значимом маршруте городскому Трамвайно-троллейбусному управлению.

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