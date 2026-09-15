Томская градозащитница объявила голодовку

15 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Мария Бокова

Председатель Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Мария Бокова объявила голодовку в связи с проведением работ на улице Октябрьская в историческом районе города. По ее словам, подрядчики вредят зданиям, включенным в предмет охраны исторического поселения, в том числе и её дому.

— Главная проблема — вред моему дому: они снова поднимают уровень тротуара, то есть культурный слой. А мы до этого уже были засыпаны почти на 40 сантиметров. У нас домовладение, гараж. Сточные канавки, которые шли по всей улице и за которыми следили жители, теперь напрочь засыпаны и уничтожены. Вода пойдёт прямо в гараж и под дом, — отметила Мария Бокова. — А ведь дом находится в частной собственности, не приватизированный. Мы осознанно приобрели его, потому что хотели здесь жить, а теперь такая ситуация.

Так выглядят работы на Октябрьской, о которых идет речь Фото: Мария Бокова

По словам Боковой, работы охватывают участок Октябрьской улицы на участке от ул. Шишкова до Октябрьского взвоза, где располагаются дома, подлежащие сохранению. При этом, по её словам, местами значительно повышен культурный слой: забетонированы или засыпаны системы вентиляции в деревянных домах (так называемые продухи), что может привести к возникновению плесени с последующим гниением нижних венцов. А повышение уровня тротуара — к подтоплению фундаментов и жилых помещений при снеготаянии и сильных дождях, а вместе с тем к разрушению кладки каменных строений и кирпичных цоколей деревянных домов. Результатом может стать значительное увеличение числа аварийных домов из списка исторически ценных градоформирующих объектов, что в дальнейшем послужит основанием для исключения этих домов из перечня предмета охраны исторического поселения и их уничтожения, считает М. Бокова.

В связи со сложившейся ситуацией градозащитница объявила голодовку до 15.00 воскресенья, 20 сентября.

В свою очередь, заместитель мэра — начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска Денис Хафизов сообщил, что ситуация находится «на контроле». Специалисты профильного департамента и представители подрядчика выехали на место, чтобы оценить фактическое состояние прилегающей территории, водоотведения и влияния работ на конструкции здания.

— Отдельно подчеркну, когда работы дойдут непосредственно до участка у дома № 61, все мероприятия будут выполнены с учётом состояния здания. Речь идёт в том числе о том, чтобы вода не скапливалась и не подтапливала фундамент, чтобы не было застоя, размыва и повреждения имущества. Если потребуется — предусмотрим локальные решения по водоотведению, отсыпке, укреплению или корректировке благоустройства. Наша цель — сохранить комфорт для жителей и не навредить исторической среде, — отметил заммэра.

Он также уточнил, что обращений в районную администрацию или профильный департамент не поступало.

Фото: Мария Бокова

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