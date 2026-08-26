Томичей просят заправлять автомобили по «текущей потребности», чтобы не создавать очереди на АЗС

26 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Правительство Томской области обратилось к жителям региона с просьбой заправлять автомобили по «текущей потребности», чтобы избежать лишних очередей на фоне ажиотажа при покупке бензина марок Аи-92 и Аи-95, который был зафиксирован в начале недели.

— Мы понимаем ваше беспокойство, но убедительно просим сохранять спокойствие, — говорится в сообщении. — Давайте будем взаимовежливыми на дорогах и у топливораздаточных колонок.

В сообщении уточняется, что одна из сетей сообщает о росте объема розничной реализации на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом значительная часть автомобилей заправляется в объеме 10–20 литров. Это создает дополнительные очереди и провоцирует быстрое исчерпание запасов горючего непосредственно на станциях.

Другая компания, по данным пресс-службы правительства, фиксирует рост продаж на 30% относительно уровня прошлого года. Сеть уже увеличила объем поставок ГСМ в Томскую область на сопоставимый объем. Тем не менее, половина заправок в этой сети также происходит в объеме до 20 литров.

В пресс-службе подчеркивают, что предприятия агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, скорая помощь, пожарно-спасательные и другие экстренные формирования полностью обеспечены топливом.

— Запасов моторного топлива в регионе достаточно, — говорится в сообщении.

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